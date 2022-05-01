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Ana Sayfa Spor 1 Mayıs 2022 23 Görüntüleme

Sporcumuz Türkiye Şampiyonu Oldu

Sporcumuz Türkiye Şampiyonu Oldu

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) tarafından Aydın’da düzenlenen Spor Tırmanış Hız Türkiye Şampiyonası’nda Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Mustafa Sacit Sümer, Küçükler A-B Erkekler kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu.

Aydın Pınarbaşı mesire alanındaki Efeler Belediyesi Olimpik Tırmanma Duvarı’nda düzenlenen Spor Tırmanış Hız Türkiye Şampiyonası’na, 4 kategoride 37 sporcu katıldı.

Şampiyonada Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Mustafa Sacit Sümer, rakiplerini geride bırakarak Küçükler A-B Erkekler kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Gençlik ve Spor Kulübü’nün Spor Tırmanış Antrenörü İrem Selen Kafalı ve Türkiye Şampiyonu olan Mustafa Sacit Sümer’i tebrik etti.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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