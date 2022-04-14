Sporfest İzmir başladı

Maraton İzmir ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri ile birleşen İzmir’in ilk spor festivali, ilk günden renkli görüntülere sahne oldu. Dört günlük festivalde hemen her spor branşını deneyimleme fırsatı sunuluyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 17 Nisan Pazar günü üçüncüsünü düzenleyeceği Maratonİzmir kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri içerisinde düzenlenen Sporfest İzmir, bugün yapılan açılışla başladı. Kültürpark’taki açılışa İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ersan Odaman, İzmir Büyükşehir Belediyesi Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi Sinan Şamil An, Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak ile çok sayıda sporcu katıldı.

Dört gün devam edecek Sporfest İzmir, Kültürpark’ı festival havasına büründürdü. 12 federasyon, kurdukları özel alanlarda farklı spor branşlarını deneyimleme fırsatı sunmaya başladı. Kız çocuklarına futbol eğitiminin de verildiği Sporfest İzmir etkinlikleri çerçevesinde kano, okçuluk, buz hokeyi, dağcılık, 3×3 streetball, halk dansları ve modern dans, hentbol, sualtı görüntüleme, mini voleybol, yelken ve bisiklet gibi branşlara ait deneyimleme alanları oluşturuldu. Ayrıca turnuvalar ve gösterilerle renklenen Sporfest İzmir’de zumba, yoga, capoeira, nefes ve meditasyon, fit dans, bodyfit etkinlikleri, söyleşiler ve konserler de yer alıyor.

İzmir kulüplerinin ve sivil toplum kuruluşlarının stant kurdukları Sporfest İzmir’in açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, tüm katılımcılara teşekkür ederek, “Maraton İzmir kapsamındaki festival, dört gün boyunca İzmir’e ayrı bir renk katacak” dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İzmir’i gençlik ve spor kenti yapma vizyonunun çok önemli olduğunu ifade eden Tugay, “Güzel İzmir, plajları, sahili ve eşsiz doğasıyla sadece ülkemizin değil, tüm dünyanın gözbebeği bir kent. Bu güzel şehrimizi gençlik ve sporun başkenti yapmayı hedefliyoruz. Maraton İzmir, bu hedefin en önemli adımlarından biri. Pandeminin etkisinin ortadan kalkmasıyla birlikte hem katılımcı sayımız daha da artacak hem de çok daha fazla sayıda elit atleti İzmir’de görme fırsatımız olacak. 17 Nisan Pazar sabahı verilecek start noktasında ben de olacağım. İlk iki maratonu bitirmiştim, yine bitirmeye gayret edeceğim” diye konuştu.

Sporfest İzmir kapsamındaki etkinliklerin en önemlilerinden birini ise bu yıl ilk kez düzenlenen Çocuk Koşusu oluşturacak. 16 Nisan’da Kültürpark içerisinde yapılacak koşuda 2008-2012 arasında doğan 650 çocuk koşu deneyimi yaşarken birer anı madalyasının da sahibi olacak.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı