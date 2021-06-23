Sporseverler için yepyeni bir program: “On’suz Yapamam” başlıyor

GAİN, sporseverler için hazırladığı farklı formattaki içeriklerine bir yenisini daha ekliyor. Ulusal atletler ve farklı kollardan atletler ile GAİN izleyicisini buluşturacak “On’suz Yapamam”, 19 Haziran günü yayına giriyor.

GAİN’in en yeni programı “On’suz Yapamam”, hepsi birbirinden başarılı, branşının parmakla gösterilen atletleri olan isimlerin özel hayatlarına farklı üslupta bir pencere aralıyor. Atletler programda, sık sık çıktıkları seyahatlerde yanlarından ayırmadıkları, onlar için bir manası olan on objeyi, neden seçtiklerini ve o objelerin onlara ne tabir ettiğini anlatıyor.

Orijinal programın her kısmında farklı bir olimpik ulusal atletimiz “On’suz Yapamam” dediği objelerin kıssasını paylaşıyor. 6’şar dakika süren küçük belgesel tadındaki programa jimnastikçiler Ferhat Arıcan ile Ahmet Lider, okçular Yasemin Ecem Anagöz ile Mete Gazoz, voleybolcu Bahar Toksoy Guidetti, yelkenci Alican Kaynar ve futbolcu Didem Karagenç üzere isimler konuk oluyor.

“On’suz Yapamam” her Cumartesi saat 12.00’de yayına girecek kısımlarıyla GAİN’de başlıyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı