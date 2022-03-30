Spotify, Blend Özelliğini İki Yenilikle Daha da Zenginleştiriyor

Spotify’ın sunduğu 2 yeni özellik sayesinde kullanıcılar müzik aracılığıyla birbirlerine bağlanmanın yeni yollarını keşfedecek

Spotify, bugünden itibaren kullanıcıların, müzik aracılığıyla arkadaşları, aileleri ve hatta sanatçılarla bağlantı kurmaları için daha fazla seçenek sunan iki yeni özellikle Blend ailesini genişletiyor.

Müzik aracılığıyla bağlanmanın en zahmetsiz ve hızlı yolu Blend, her gün güncelleniyor ve ortak dinleme deneyimini neredeyse ‘oynat’ tuşuna basmak kadar kolay hale getiriyor. Önceden, kullanıcılar tek seferde yalnızca bir arkadaşları veya aile üyelerinden biriyle Blend yapabiliyordu. Bugünden itibaren Spotify’da kullanıcılar artık, Blend özelliği ile şunları da yapabilecek:

10’a varan kişiyle Blend çalma listesi oluşturarak tüm kişilerin zevklerini birleştiren bu özel çalma listesinin keyfini çıkarın.

tüm kişilerin zevklerini birleştiren bu özel çalma listesinin keyfini çıkarın. BTS, Charli XCX, Kacey Musgraves, Lauv, Megan Thee Stallion, Mimi Webb, Tai Verdes, Xamãve sevdiğiniz diğer sanatçılarla Blend yapın . Artık en sevdiğiniz sanatçılardan bazıları ile müzik zevklerinizi sadece sizin için hazırlanmış tek bir ortak çalma listesinde birleştirebilirsiniz. Kullanıcılar ayrıca söz konusu bu sanatçılarla zevklerinin ne kadar uyuştuğunu eşleşme puanları ile gösteren bir paylaşım kartına da sahip olacak. Bunlar, kullanıcının dinleme tercihlerini sanatçıyla karşılaştırarak görmesine olanak tanımakla beraber, doğrudan Instagram, Facebook, Snapchat veya Twitter üzerinden de paylaşılabiliyor.

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Müziğin insanları bir araya getirdiğine inanıyoruz ve Blend de dinleyicilerin tam olarak bunu yapmasını sağlıyor. Kullanıcılarımızın birbirleriyle bağlantı kurmak için ne kadar istekli olduklarını biliyoruz ve Blend, kullanıcılara müzik aracılığıyla yeniden bağlanmanın ve onların paylaşım ile keşif anlarını artırmaya devam etmenin başka bir yolunu sunuyor.

Spotify’ın blog sayfası For the Record üzerinden Blend özelliğindeki bu yeniliklere nasıl erişim sağlayacağınıza dair detaylara ulaşabilir ve konuyla ilgili görsellere de buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı