Spotify eQual müzik programı ile göksel new york tımes sQuare’de

Audio dünyasının önderi Spotify, müzik bölümünde bayan eşitliğini güçlendirmek üzere hayata geçirdiği EQUAL Müzik Programı kapsamında yalnızca bayan sanatkarlardan oluşan küresel çalma listesinin yanı sıra, pek çok farklı ülkeden lokal çalma listeleri ile müzik dünyasında bayanları onurlandırmaya devam ediyor.

Program kapsamında oluşturulan EQUAL lokal çalma listeleri, Japonya’dan Arjantin’e, Malezya’dan İngiltere ve Türkiye’ye kadar 50’den fazla ülkedeki 35 farklı pazarı yansıtıyor. Program kapsamında yer alan her pazardan bir sanatçı, ayın EQUAL sanatkarı olarak kendi ülkesinin mahallî çalma listesinin kapağında yer alıyor. EQUAL küresel çalma Listesi ise dünyanın dört bir tarafından EQUAL programına dahil olan bayan sanatkarların müziklerinden oluşuyor ve her ay yenilenen içeriği ile müzikseverlere sonların ötesine taşan bir müzik tecrübesi sunuyor.

Haziran ayında EQUAL küresel çalma listesine Türkiye’den konuk olan bayan sanatçı Çölde Bi’ Vaha isimli müziğiyle Göksel oldu. “Aynı” müzik Haziran ayında Türkiye EQUAL lokal çalma listesine girerken, pop müziğin sevilen sanatkarı tıpkı vakitte, bu ay Türkiye EQUAL çalma listesinin kapağını da süsledi. Bununla da kalmadı… Göksel, EQUAL Müzik Programı ile Spotify’ın New York Times Square’deki meşhur reklam alanlarında da uzunluk gösterdi.

Spotify’ın EQUAL Müzik Programı’nda yer alan Göksel, hem program hakkında hem de kendisinin bu programın bir kesimi olmasıyla ilgili olarak şunları söyledi: “EQUAL mahallî çalma listesinin Haziran ayı sanatkarı olmak ve müziğimin dünyanın dört bir yanındaki bayan müzisyenlerin buluştuğu bu özel çalma listesinde yer alması çok hoş bir his. Ayrıyeten EQUAL küresel listesini dinlerken çok keyif aldım, öteki dünyalardan farklı bayan sesleri duymak, keşfetmek hoşuma gitti. Keyifli hissediyorum. Dünyanın sayılı meydanlarından birinde müzisyen kimliğimle görünür olmak da heyecan verici. Bu heyecan benim yeni işler yaratma yüreğimi artırıyor. Spotify bu projeler ile sanatkarlara, kendi hudutlarımızın dışında yeni dinleyicilere görünür olma imkanı sağlıyor. Bu takviyesi tüm müzisyenler için çok değerli buluyorum.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı