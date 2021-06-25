Spotify kullanıcıları Facebook’ta gezinirken müzik ve podcast dinlemenin keyfine varacak

Kullanıcıların Facebook Uygulaması’nda direkt Spotify üzerinden müzik ve podcast dinlemelerine imkan sağlayan yeni Miniplayer tecrübesi bugünden itibaren Türkiye’de kullanıma sunuluyor

Spotify ve Facebook bugünden itibaren, yeni miniplayer tecrübesini Türkiye’de de sunuyor. Miniplayer, dinleyicilerin uygulamalar ortasında geçiş yapmasına gerek kalmadan, Facebook iOS ve Android platformlarda direkt Spotify üzerinden müzik ve podcast’lerin keyfini çıkarmasına imkan tanıyor.

Toplumsal keşfi merkezine alan miniplayer tecrübesi, kullanıcıların Facebook uygulamasından ayrılmak zorunda kalmadan müzik ve podcast yayınlarını paylaşma ve etkileşim kurma yollarını daha da geliştirecek. Spotify Premium kullanıcıları, Spotify’dan tüm çalma özelliklerine direkt erişebilirken, fiyatsız (Free) kullanıcılar ise tıpkı mükemmel tecrübesi, karışık çalma modunda ve Spotify’dan gelen reklamlar eşliğinde yaşayabilecek.

Facebook Haber Kaynağı’ndaki paylaşımların yanı sıra kullanıcılar müzikleri, miniplayer tecrübesi üzerinden doğrulanmış sanatçı gönderileri yahut Facebook’ta kullanıcılar tarafından yüklenen ve lisanslı müzik içeren görüntüler aracılığı ile dinleyebilecek.

Miniplayer’ı kullanmaya çabucak başlayın:

Sizin, arkadaşınızın, rastgele bir aile üyenizin yahut en sevdiğiniz içerik oluşturucunun Spotify üzerinden Facebook Haber Kaynağı’nda paylaştığı müzik yahut podcast kısmı için çal butonuna tıklayın. Minipalyer’ı birinci defa kullandığınızda, bir onay penceresinin açıldığını göreceksiniz, devam etmek için Bağlan’a tıklayın. Spotify’da oturum açtıysanız, uygulamalar otomatik olarak geçiş yapacak ve dinleme tecrübesi Spotify uygulamasından başlayacaktır. (Oturum açmadıysanız, açmanız istenecektir). Facebook Haber Kaynağı’nı aşağı gerçek kaydırmaya devam ettiğinizde de Spotify, müzik ya da podcast’leri çalmaya devam ediyor. Lakin miniplayer’ı duraklatmak yahut kapatmak için çalma seçenekleri üzerinde denetiminiz olacak.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı