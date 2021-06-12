Spotify “Sadece Sen” Kampanyası ile kullanıcıları yepyeni bir kişiselleştirilmiş yolculuğa çıkarıyor

Spotify’daki 356 milyon kullanıcı için dinlemek her şeydir. Spotify’da 70 milyondan fazla müzik ve 2,6 milyon podcast ile çok sayıda audio içeriği bulunuyor – lakin Sen Öbür Dinlersin, bunu biliyoruz. Tam da bu nedenle Spotify bugün, “Sadece Sen” çatısı altında küresel bir kampanya ile platform içi tecrübe ve şahsileştirilmiş çalma listeleri hayata geçiriyor.

2021 yılında onlara eşlik eden ve en çok ne dinlediklerini ortaya koyan Yılın Özeti (The Wrapped) için dinleyicilerin birkaç ay daha beklemesi gerekirken, Yalnızca Sen Spotifykullanıcılarının nasıl dinlediğini gözler önüne seriyor ve Yılın Özeti’ndekine misal bir halde kullanıcılara, çok sevecekleri paylaşılabilir bir tecrübe sunuyor. Kullanıcılar ayrıyeten, Yalnızca Sen tecrübelerinin bir modülü olarak yeni şahsileştirilmiş çalma listelerine de kavuşuyor.

Yalnızca Sen uygulama içi tecrübesiyle kullanıcılar neler keşfedecek:

Müziğimin Yıldız Haritası: Müziğimin Yıldız Haritası, kullanıcıların dinledikleri sanatkarlara dayanarak hayata geçirildi. Güneş Burcu: Son altı ayda en çok dinlediğiniz sanatkarlar. Ay Burcu: Dinlediklerin ortasında, senin duygusal ve hassas taraflarını en güzel gösteren sanatçı. Yükselen Burç: En yakın vakitte keşfettiğin sanatçı.

Müziğimin Yıldız Haritası, kullanıcıların dinledikleri sanatkarlara dayanarak hayata geçirildi. Son altı ayda en çok dinlediğiniz sanatkarlar. Dinlediklerin ortasında, senin duygusal ve hassas taraflarını en güzel gösteren sanatçı. En yakın vakitte keşfettiğin sanatçı. Hayalimdeki Akşam Yemeği: Hayalindeki akşam yemeğine davet etmek istediğin üç sanatçı. Seçimini yaptıktan sonra Spotify, her bir sanatçı için ruh haline nazaran şahsileştirilmiş Spotify Mixçalma listesi oluşturacak.

Hayalindeki akşam yemeğine davet etmek istediğin üç sanatçı. Seçimini yaptıktan sonra Spotify, her bir sanatçı için ruh haline nazaran şahsileştirilmiş Spotify Mixçalma listesi oluşturacak. Beni Anlatan Sanatçı İkilisi: Dinleme eğilimlerinle ilgili ipuçları sunan, yakın vakitte dinlediğin eşsiz audio eşleşmeleri. Örneğin, “Olivia Rodrigo?”dan çabucak sonra diğer kim “Greta Van Fleet” dinler?

Dinleme eğilimlerinle ilgili ipuçları sunan, yakın vakitte dinlediğin eşsiz audio eşleşmeleri. Örneğin, “Olivia Rodrigo?”dan çabucak sonra diğer kim “Greta Van Fleet” dinler? Vakte Yayılan Dinleme Tecrübem: Farklı periyotlar ortasındaki müzikal seyahatin.

Farklı periyotlar ortasındaki müzikal seyahatin. Beni Anlatan Anlar: Sabah erken saatlerde ya da gece geç saatlerde dinlediğin müzik ve podcast içerikleri.

Sabah erken saatlerde ya da gece geç saatlerde dinlediğin müzik ve podcast içerikleri. Beni Anlatan Cinsler: Dinleme alışkanlıklarına nazaran seni sen yapan müzik ve podcast tipleri

Yalnızca Sen kampanyasının bir modülü olarak Spotify, Blend isminde yeni bir şahsileştirilmiş özellik sunuyor. Şu anda beta sürümünde olan Blend, iki arkadaşın kendi müzik zevklerini onlara özel hazırlanmış tek bir çalma listesinde buluşturmalarına imkan sağlayan orijinal bir özellik. Spotify kullanıcıları, her gün güncellenen bu çalma listesine Spotify’ın fiyatsız (Free) yahut Premium paketini kullanan bir arkadaşlarını davet edebiliyor ve Blend, her bir kullanıcının sonraki dinleme tercihlerine nazaran gelişmeye devam ediyor. Dünya genelinde tüm Spotify kullanıcılarının erişimine açık olan Blend’in beta sürümünü Yalnızca Sen sekmesinde bulunan “İki Kişi İçin” başlığı altında bulabilirsiniz.

Yalnızca Sen, kullanıcıların kendilerine has dinleme tercihlerini kutlamak için bir an daha yaratırken, Spotify’ın yeni özelliği Blend, kullanıcıların bir oburu ile sevdikleri müzikleri keşfetmelerini, paylaşmalarını ve birbirleri ile bağlantıda olmalarını daha da kolaylaştırıyor.

Yalnızca Sen kampanyası ve Blend beta özelliği hakkında daha fazla bilgi için Spotify’ın blog sayfası For the Record’u ziyaret edebilirsiniz.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı