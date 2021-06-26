Standard Profil Grubu’na İhracatın Yıldızları Ödülü

Otomotiv dalının sızdırmazlık profil sistemlerinde Türkiye’nin başkan şirketi Standard Profil Kümesi Türkiye’nin en çok kauçuk ihraç eden 2’inci firması mükafatına layık görüldü.

STANDARD Profil Kümesi, İstanbul Kimyevi Hususlar ve Mamülleri İhracatçıları Birliği’ (İKMİB) tarafından düzenlenen İhracatın Yıldızları Ödüllerinde, “Diğer kauçuk eşyaları ihracatı” kategorisinde ikincilik mükafatına sahip oldu.

Türkiye iktisadına ihracatla büyük katkı sağlayan kimya kesiminin başarılı firmaları ödüllendirildiği ödül merasimi Ticaret Bakan Yardımcısı İstek Tuna Turagay, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Lideri İsmail Gülle ve İKMİB İdare Konseyi Lideri Adil Pelister’in iştirakiyle gerçekleştirildi.

İstanbul Kimyevi Unsurlar ve Mamülleri İhracatçıları Birliği’nin (İKMİB) düzenlediği İhracatın Yıldızları Ödül Merasiminde Standard Profil Kümesi, bu yıl da ödül kazanan firmalar ortasında yerini aldı. Küme, 2020 yılında gerçekleştirdiği üretimle Türkiye’nin en çok kauçuk ihraç eden 2’inci firması mükafatına layık görüldü. Plastikten kozmetiğe, ilaçtan kauçuğa, medikalden boyaya kadar kimyanın farklı alt dallarındaki 10 binden fazla ihracatçı firmayı temsil eden İKMİB tarafından, kesim temsilcileri ödüllendirildiği İhracatın yıldızları Ödül Merasimi’ne Standard Profil Kümesi ismine Kurumsal Bağlantı Müdürü Gülbin Gayretlier Dülger katıldı.

Türkiye’nin sızdırmazlık alanında en büyük kuruluşu ismine ödül almaktan memnuniyet duyduğunu belirten Dülger, şunları söyledi. “Standard Profil Kümesi olarak 7 ülkede 11 fabrikamız ve 8000 çalışanımız ile dünya devi otomotiv üreticilerine sızdırmazlık profili tedarik ediyoruz. Dünyada 11 farklı ülkeye dağılmış temsilcilik ofislerimiz ve Ar-Ge merkezlerimizle mobiliteyi güvenilik ve konforla buluşturarak hayata bedel katmaya devam ediyoruz. 1991’de yaptığımız birinci ihracattan bugüne kadar, ülkemize katkı sağlamaktan memnunluk duyuyoruz. Bu sene de yaptığımız ihracat için ödül almanın gururunu yaşıyoruz. Kaliteli ve rekabetçi eserler dışında, inovasyon da ihraç eden Standard Profil ismine aldığımız bu ödül için, emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı