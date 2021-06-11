STAR Rafineri, kalitesini ISO 50001 belgesiyle taçlandırdı

Sürdürülebilir güç arzına ahenk ve üretimde verimliliğin artırılmasını hedefleyen Güç İdare Sistemi sertifikasyonu sürecinde kurulumunu tamamlayan STAR Rafineri, ISO 50001 Güç İdare Sistemi Belgesi’ni almaya hak kazandı. Birebir sertifikasyona 2018 yılından bu yana sahip olan Petkim’in var olan evrakı de yenilendi.

Türkiye’nin en büyük endüstriyel holdingi olan SOCAR Türkiye’nin iştiraklerinden STAR Rafineri, küresel ölçekte güç mevzuatına ahengin sistematikleştirilmesi ve güç verimliliğinin artırılmasına katkı sağlanması gayeleriyle milletlerarası standardizasyonu öngören ISO 50001 Güç İdare Sistemi Belgesi’ni aldı. Türkiye’de tek noktaya yapılan en büyük direkt yatırım olan STAR Rafineri, güç risklerinin ve fırsatlarının aktif idaresi yanında global VAP (Verimlilik Artırıcı Projeler) müracaatlarına iştirak için mecburilik taşıyan ISO 50001 Dokümanını alarak teknik ve operasyonel kalitesini bir defa daha ispatladı. Milletlerarası sertifikasyon kuruluşu Bureau Veritas tarafından 21-25 Aralık 2020 tarihleri ortasında gerçekleştirilen tetkikler sonucunda STAR Rafineri, birinci kere ISO 50001 Güç İdare Sistemi Belgelendirmesi’ne hak kazandı. SOCAR Türkiye iştiraklerinden Petkim’in birebir sertifikasyon kapsamında 2018 yılında almış olduğu doküman de yenilendi.

Türkiye için stratejik eserlerin üretimini gerçekleştiren ve Türkiye’nin işlenmiş petrol eseri muhtaçlığının yaklaşık yüzde 25’ini karşılayan STAR Rafineri, sahip olduğu bu değerli sertifikasyonla yüksek teknolojiyle donattığı altyapısı ve sürdürülebilir güç arzına odaklanan operasyonel faaliyetlerindeki muvaffakiyetini taçlandırdı.

“ISO 50001 DOKÜMANLARIYLA SÜRDÜRÜLEBİLİR VE VERİMLİ GÜÇ ARZINDA

YENİ KAYNAKLAR YARATACAĞIZ”

ISO 50001 Güç İdare Sistemi heyetimi sürecinde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Ünitesi Lideri ve Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, “SOCAR Türkiye olarak tedarikten eser satışına faaliyet zincirimizin her kademesinde verimli ve sürdürülebilir bir üretime odaklanıyor, bu kapsamdaki çalışmalarımızı her geçen gün geliştirerek daha yenilikçi tahliller için çalışıyoruz. Sahip olduğumuz birikim, deneyim ve iç kaynaklarımızla birlikte yeni yatırımlarımızdan doğan sinerjiyi, sürdürülebilir ve verimli bir güç arzı için kullanıyoruz. Petkim’de yenilenen ve STAR Rafineri ile birinci defa aldığımız ISO 50001 Güç İdare Sistemi belgelerimizle sürdürülebilir üretim için yeni kaynaklar yaratarak verimli ve inançlı güç arzında hem şirketlerimiz hem ülkemiz ismine fark yaratmaya devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı