Stres oluşturan yıpratıcı ve travmatik ortamlar beyni yıpratıyor

Beyin dışarıdan gelecek etkilere karşı korunaklı bir organ olsa da beyin sağlığını olumsuz etkileyen durumlara maruz kalmak, zamanla yıpranma ve işlevlerinde aksamalar oluşmasına yol açabiliyor. Uzmanlar, beynin tıpkı kaslar gibi kullandıkça güçlenen, pasif kaldıkça zayıflayan bir organ olduğuna dikkat çekiyor. Beyin sağlığı için psikolojik iyi oluşun önemine işaret eden uzmanlar, çok monotonlaşmış ve pasif bir yaşam tarzından kaçınmayı, beyni meşgul edecek ve aktif tutacak hobi, aktivite ve etkinliklerde bulunmayı öneriyor. Uzmanlar, sürekli stres yaratan yıpratıcı ve travmatik bir ortamda ya da ilişkide bulunmanın beyni yıprattığını vurguluyor.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Ömer Bayar, Beyin Farkındalığı Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada beyin sağlığı ve psikolojik iyi oluş arasındaki ilişkiyi değerlendirdi.

Ruh sağlığı ve beden sağlığı arasında birbirinden ayrılamaz bir ilişki söz konusu olduğunu belirten Uzman Klinik Psikolog Ömer Bayar, bedensel sağlığın olumsuz etkilenmesinin psikolojik birtakım sıkıntıları da yanında getirebileceğini söyledi.

Olumsuz durumlar işlevlerde aksamalara yol açabilir

Beyin sağlığı ile ruh sağlığı arasındaki ilişkiye dikkat çeken Uzman Klinik Psikolog Ömer Bayar, beyin sağlığını olumsuz etkileyen durumların beynin işlevlerinde aksamalara yol açabileceğini kaydetti. Uzman Klinik Psikolog Ömer Bayar, şunları söyledi:

“Özellikle beynin, duyguların ve düşüncelerin merkezi olduğu göz önüne alındığında beyin sağlığı doğrudan psikolojik iyi oluş üzerinde etkilidir denilebilir. Beyin her ne kadar dışarıdan gelecek etkilere karşı korunaklı bir organ olsa da beyin sağlığını olumsuz etkileyen durumlara maruz kaldığında zamanla yıpranmaya ve işlevlerinde aksamalar oluşmaya başlar.

Hücre kayıpları dikkat ve hafızayı etkileyebilir

Örneğin beynin fazla hücre kaybetmesi, dikkat ve hafıza problemlerine yol açabilir. Bu kayıpların fazla olması bunama sürecine yol açabilir. Beyindeki kimyasal düzensizlikler depresyon, kaygı bozuklukları, uyku problemleri gibi birçok ruhsal soruna yol açabilir. Bu nedenle beyin sağlığını korumak, psikolojik iyi oluşu korumak için gereklidir.”

Güçlü bir beyin için bu tavsiyelere kulak verin!

Uzman Klinik Psikolog Ömer Bayar, beyin sağlığını korumak ve psikolojik iyi oluşusağlamak için yapılabilecekler konusunda şu tavsiyelerde bulundu:

Öncelikle beynin, aynı kaslar gibi kullandıkça güçlenen, pasif kaldıkça zayıflayan bir organ olduğu unutulmamalıdır. Bundan dolayı çok monotonlaşmış ve pasif bir yaşam tarzından kaçınmak, beyni meşgul ve aktif tutacak hobi, aktivite, etkinliklerde bulunmak, zaman zaman alışılmış rutinin dışında hareket etmek yararlıdır.

Alkol ve madde kullanımı beyni yıkıma uğratıyor

Beyinde yıkıma en çok yol açan durumlardan biri, alkol ve madde kullanımıdır. Alkol ve madde içerisindeki toksik kimyasallar beyni çok fazla etkiler ve çalışma sistemini bozar. Anlık kullanımların dahi zarar verdiği bilimsel olarak saptanmışken, kronik ve uzun süreli kullanımlardaki etkileri çok daha korkutucu boyutlardadır. Bu nedenle alkol ve maddeden uzak bir hayat sürmek gerekir.

Düzenli uyku ihmal edilmemeli

Beynin iyileşme ve toparlanmak için en çok ihtiyaç duyduğu şeylerden birisi de düzenli uykudur. Gece uykusunu düzenli almak beynin gün boyu içinde bulunduğu süreçleri işleyebilmesi ve bir sonraki güne hazır başlayabilmesi için mühimdir.

Düzenli egzersiz, hareketli ve aktif bir yaşam önemli. Açık havada vakit geçirmek, beyindeki kan akışını ve oksijenle beslenmesini arttıracaktır.

Düzenli ve sağlıklı beslenme, yeterli sıvı alımı, beynin ihtiyaç duyduğu oksijen ve besinlerce zengin bir şekilde beslenebilmesine olanak sağlayacaktır.

Stres beyni yıpratıyor

Sürekli stres yaratan yıpratıcı ve travmatik bir ortamda ya da ilişkide bulunmak beyni yıpratır. Bundan dolayı bu sorunlara çözüm odaklı yaklaşarak çözmek, gerektiğinde yaşam tarzında değişimlere gitmek, eğer çözümde zorlanılıyor ise profesyonel destek almak önemlidir. Destek almak hem kişinin üstündeki yükü azaltacak hem de süreğen sorunların çözümü için kapı aralayacaktır.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı