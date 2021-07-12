Stres ve kaygıya değil yapılacak işe odaklanılmalı

Belli dozda gerilim ve derdin yapılan işe karşı motive edici olduğunu tabir eden uzmanlar, makul seviyenin üstüne çıkan gerilim ve korkunun olağan süreci bozduğuna dikkat çekiyor. Uzmanlar performans tasasının günlük hayatta da yaşandığına dikkat çekerek, şayet birinci oturum imtihanı beklendiği üzere geçmediyse gelecekteki imtihanlara odaklanılmasını tavsiye ediyor.

YKS maratonunun birinci etabı tamamlandı. Çocuklar bugünün kazanımları ve yaşananları ile birlikte yarın imtihanın ikinci oturumuna girecek. Üsküdar Üniversitesi NP Feneryolu Tıp Merkezi’nden Uzman Klinik Psikolog Cemre Ece Gökpınar, günlük hayatta yaşanan gerilim ve dert ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak tavsiyelerini paylaştı.

Gerilim ve derde odaklanılmamalı

Beynimizin olumlu ve olumsuzu çok ayırt etmediğini belirten Uzman Klinik Psikolog Cemre Ece Gökpınar, “Bir şeyi düşünmeyeyim demek aslında onu çoktan düşündüğümüz manasına gelir. Kıymetli bir iş yapacağınız vakit aman kaygılanmayayım dediğimizde, aslında beynimize ‘bak kaygılanacak bir şey var’ demiş oluyoruz. İşte bu tip durumlarda odağı, telaş ve gerilimden çok yapacağımız işe yönlendirmeliyiz. Şayet çocuğun imtihanı beklenilen üzere geçmediyse, ebeveynler çocuklarının geçmişteki imtihanına değil , önündeki imtihanına odaklanmalı.” dedi.

Belli dozda gerilim ve korku motive ediyor

Belli bozda gerilim ve telaşın yapılan işe karşı motive edici olduğunu tabir eden Gökpınar, “Ancak muhakkak ölçünün üstüne çıkan gerilim ve korku, çocuğun olağan sürecini bozar. Aslında yapacağı işi yapmasına mahzur olur. Gerilim ve korku hepimizde var olan ve hepimizin yaşayabileceği süreksiz durumlardır. Gerilim ve tasayı inkâr etmememiz ve bunu tetikleyen kanıyı bulmamız gerekir.” diye konuştu.

‘Acaba yapabilir miyim?’ derdi günlük hayatta da var

Herkesin günlük yaşantısında işini yapmaya çalıştığını, çocukları ile ilgilendiğini ve dışarıda toplumsal etkileşimlerde bulunduklarını lisana getiren Gökpınar, “Performans sergilediğimiz birçok durumla karşı karşıya kalırız. Kimileri günlük rutinimizde olan davranışlarken kimileri da günlük hayatta çok fazla karşılaşmadığımız davranışlardır. Beşerler bir sunum yapmak, kalabalık önünde konuşma yapmak üzere faaliyetlerde bulunması gerektiğinde, ‘acaba bunu yapabilecek miyim?’, ‘yaparsam uygun olabilecek mi?’ üzere dertler taşıyabiliyor. Kişi öncesinde bu türlü bir durumla daha evvel karşı karşıya kalmadığı için lakin kaldığı vakit gerilim yönetmesiyle ilgili bir sorun olduğunun farkına varabiliyor.” tabirlerini kullandı.

İnançlı alanlarda tasa yaşanmıyor

Günlük hayatta herkesin toplumsal olarak faal olması gereken durumlar olabildiğini kaydeden Gökpınar, kelamlarını şöyle tamamladı:

“Ailemiz ya da arkadaşlarımızla olduğumuz ortamlarda bu tip tasayı yaşamıyoruz zira bunlar bizim inançlı alanlarımız. Ne vakit bize tasa uyandıracak bir ortamda oluyoruz, performans derdi ve buna bağlı gerilim durumu yaşanabiliyor. Olağanda âlâ fotoğraf çizen birisiniz, ancak fotoğraf çizerken birinin sizi gözlemlediğini farkına varınca çabucak o fotoğrafın bozulacağını hissederek performansınızda düşüşler gerçekleşebiliyor.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı