Stromae Üçüncü Albümü “Multtitude” ve Yeni Müzik Videosu “Fils De Joie” İle Karşınızda!

Belçika doğumlu sanatçı, yazar, performans sanatçısı, prodüktör, tasarımcı ve yönetmen Stromae 4 Mart Cuma günü yayımlanan ve şimdiden çok beğenilen yeni albümünden “Fils De Joie” müzik videosunu paylaştı.

Stromae tarafından bestelenen “Multitude” albümünün prodüksiyonu ise sanatçının yaratıcı yapım şirketi Mosaert tarafından üstlenildi. Sanatçının sahnelerden uzak kaldığı dönemin ürünü olan bu albüm daha sakin ve olgun bir Stromae’yi bizlere tanıtıyor.

Çalışmalarına ara verdiği bu süreyi çevresindeki insanlarla ve başkalarıyla daha yakından ilişkiler kurarak değerlendiren sanatçı kendini başkalarının yerine koymayı öğrenerek farklı karakterleri seslendirdiği bir albüm sunuyor.

Dünyaya ve üzerinde yaşayan insanların hayatlarına bir pencere olarak tanımlanabilecek bir albüm olan “Multitude” zıtlıkların birleşimini yargılardan uzak bir yaklaşımla kullanıyor. Tüm çeşitlilikleriyle insanları ve bazen kendini anlamak ve hikayeler anlatmak için yola çıkan Stromae bu albümle dünyayı kendi yöntemiyle ve köklerine bağlı kalarak keşfediyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı