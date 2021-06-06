“Su Günlükleri” ile ekran bağımlılığına kısa ve tatlı bir ara

Dijital çağın çocuklarına okumayı sevdiren “Su Günlükleri” serisinin ikinci kitabı Ben Kıskanç mıyım?, Tudem Edebiyat etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Hanzade Servi’nin sevinçli anlatımı ve Ali Benice’nin ele avuca sığmayan fotoğraflarıyla kahkahayı garantileyen “Su Günlükleri serisi” mizahtan beslenen hareketli hikayesiyle günümüz çocuklarının ekran bağımlılığına kısa ve tatlı bir orta verdiriyor.

Su Hoşeda EnMutlu isminde on bir yaşındaki bir kızın delidolu günlük yazılarını sayfalarına taşıyan bu eğlenceli seri; aile bağları, arkadaşlık, okul hayatı üzere mevzulara eğilirken hem güldürüyor hem de düşündürüyor.

Kıskançlık hissini arkadaş ve kardeş münasebetleri ekseninde enine uzunluğuna irdeleyen Ben Kıskanç mıyım?, kendini tanıma ve içindeki potansiyeli fark etme konusunda okurlara değerli teklifler sunuyor; diğerlerinin gözünde küçük düşme ve utanma telaşlarının yersizliğine vurgu yapıyor.

Su Hoşeda EnMutlu’nun (yoksa EnKıskanç mı demeliydik?) HARİKULATEŞEM (hem kusursuz hem eşsiz hem de mükemmel olan şey) günlüğünü okumak için tekrar bir aradayız! Su, yarıyıl tatilinde İzci kulübündeki arkadaşlarıyla birlikte kampa gidecektir. Ah, keşke bir mucize gerçekleşse de bu işten kurtulabilse… Mesela bir hortum tsunamisi çıksa ya da orman alanı uzaylı istilasına uğrasa! Bu ortada, Su hariç herkes, hipnotize olmuş üzere Krizantem Alone isimli muharriri okuyor! Su’ya nazaran Krizantem’in yeni kitabı muhakkak yeterli falan değil. Aslında on beş yaşında bir kızın yazdıklarından ne beklenebilir? Şey… yoksa Su azıcık KISKANÇ olabilir mi? Eyvah! Tamam, herkes bir şeyleri kıskanır lakin değerli olan şu: Sanki Su, ”sinkanç” mı, yoksa ”verikanç” mı? Tüm bu karışıklıklar yetmezmiş üzere bir de Gulyabani efsanesi dadanıyor Su’nun saçlarına. Gulyabani kamp alanının asırlık sakiniymiş de, kıvırcık saçlı kızları kaçırırmış da… Kim inanır? Yoksa anlatılanlar gerçek mi? Su’nun size vereceği sırları bir sincabın cevizleri üzere saklayacağınıza kelam verirseniz bu günlüğün tadını doyasıya çıkarabilirsiniz. Bizden söylemesi…

Mizahtan beslenen hareketli hikayesi, çılgın tiplemeleri ve matrak çizimleriyle okurunu daha birinci sayfalarından içine çekmeyi başaran bu çok komik kitap, paylaştığı yaratıcı bağlantı teklifleri ve ilham verici fikirlerle de zihinleri uyanık tutuyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı