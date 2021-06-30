Su kirliliğini önlemek için atık yağdan sabun ürettiler

Türkiye’de her yıl tüketilen 2 milyon ton bitkisel yağın kullanımı sonucunda yıllık yaklaşık 400 bin ton bitkisel atık yağ oluştuğu iddia ediliyor. 1 litre atık yağın, 1 milyon litre içme suyunu kirletme kapasitesine sahip olduğu, doğal ekosistemde yaşanan su kirliliğinin yüzde 25’inin atık yağlardan kaynaklandığına dikkat çekiliyor. İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Beylerbeyi Yerleşkesi ortaokul öğrencileri bu sorunu işleyerek, atık yağlardan sabun ürettikleri projeyle Etrafın Genç Sözcüleri Yarışması’nda Türkiye şampiyonu oldular. Yeşil Bayraklı bir Eko Okul olan Beylerbeyi Yerleşkesinde etraf şuurunu küçük yaşlardan itibaren öğrenmeye başlayan ortaokul öğrencileri hazırladıkları projelerle farkındalık çalışmaları yürütüyorlar.

Hassas vizörlerini etrafa tuttular

Ortaokul öğrencileri sürdürülebilir hayat şuurunun kazandırılmasına yönelik yaptıkları çalışmalarla Çevrenin Genç Sözcüleri Yarışında Türkiye 1.’si olarak milletlerarası yarışlara katılma hakkını da kazandı. Öğrencilerden Yağız Efe Karakılıç “Daha Düzgüne Dönüşürken Kirlenmek” isimli fotoğrafıyla 11-14 yaş tek fotoğraflı röportaj kategorisinde, 7. Sınıf öğrencileri Mina Yaprak Sevsevil, Defne Yılmaz ve Ela Özaslan görüntü kısmında atık yağdan sabun ürettikleri ”Atık Yağdan Sabun Üretimi” isimli çalışmalarının görüntü imali ile Türkiye Birincisi oldular.

Öğrenciler etraflarını bilinçlendirmek için bir görüntü hazırladılar

Öğrenciler yaptıkları çalışmada atık hale gelmiş kızartma yağlarının ziyanları hakkında bilgi vererek, atık yağlardan sabun üretimi yoluna işaret ettiler. Besin unsurlarını kızartmak emeliyle kullanılan yağların, 2 kullanımdan sonra atık haline geldiğini ve atık yağların kanserojen husus içerdiğini belirten öğrenciler, kullanılmış yağın bekletilmesi halinde peroksit pahasının yükselerek oksitlendiğini ve bağışıklık sistemine de ziyan verdiğini vurguladılar.

Çöpe dökülen atık yağların, çöp depolama alanlarında sık sık yangınlara, lavaboya dökülen atık yağların ise kanal borularına yapışarak tıkanmasına neden olduğuna değinen öğrenciler; atık yağların ayrıyeten toprağa karışmasının sonucunda yeraltı pak su kaynaklarının kirliliğini artırdığına dikkat çektiler. Suların yüzeyini kaplayan atık yağların havadan suya oksijen transferini önlediğini ve vakitle suda bozularak oksijenin tükenmesini hızlandırdığını, suda yaşayan canlıların ölmesine sebep olduğunu belirten öğrenciler atık yağları kıymetlendirerek kendi sabunlarını ürettiler.

Öğrenciler çevreyi korumak ile ilgili üç değerli ihtar yaptı

Atık yağları lavaboya dökmeyin yahut çöpe atmayın Yağları ağzı kapalı kaplarda biriktirin Kapları yağ toplama merkezlerine teslim edin

Hibya Haber Ajansı