Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü 2023 hedefini 1 milyar dolar artırdı

İhracat kesimlerinin büyük çoğunluğu 2023 yılı ihracat gayelerini aşağı istikametli güncellerken, Türk su eserleri ve hayvansal mamuller dalı üst istikametli revize ederek 1 milyar dolar artırdı.

2023 yılı için belirlediği 2,5 milyar dolar ihracat amacını 3 yıl evvel tutturduklarını lisana getiren Ege Su Eserleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Lideri Bedri Girit, 2023 yılı ihracat gayelerini 3,5 milyar dolara yükselttiklerini kaydetti.

Ege Su Eserleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği’nin Mali Genel Kurulu’nda konuşan Girit, ihracatçılar olarak ülkeye yalnızca döviz kazandırmadıklarını, kurdukları dostluklarla Türkiye’nin memleketler arası bağlantılarına de katkı sağladıklarını anlattı.

Su eserleri ve hayvansal mamuller bölümü olarak insanlığın karşısına her gün üç öğün çıktıklarına işaret eden Girit, “Sabah kahvaltısında yumurta, bal ve süt eserleri, öğlen yemeğinde tavuk, akşam yemeğinde ise balık seçeneğini sunuyoruz. O nedenle pandemi sürecinden öteki dallara göre daha az etkilendik. 2020 yılında 2 milyar 450 milyon dolarlık ihracat yaptık. 2021, 2022 ve 2023 yıllarında gerçekleştireceğimiz ihracat artışıyla 3,5 milyar dolar ihracat sayısına ulaşacağız” formunda konuştu.

Amerika’da Türk mutfağı ders olarak okutulacak

Ticaret Bakanlığı’nın dayanağıyla Ege İhracatçı Birlikleri bünyesindeki besin birliklerinin ABD pazarında Türk besin eserlerinin ihracatını arttırmak için TURQUALITY Projesini hayata geçirdiğine de değinen Girit, proje kapsamında Türk su eserleri dahil, Türk lezzetlerini ABD’li şeflere ve satın almacılara tadım etkinlikleriyle tanıttıklarını, Türk mutfağının 5 yıl müddetle Las Vegas Üniversitesi’nde müfredata girdiğini, üniversitede okuyan şeflerin Türk lezzetlerini öğrenerek mezun olacaklarını ve meslek hayatlarında menülerinde yer vereceklerini bu sayede ABD’ye Türk besin eserlerinin ihracatının katlanarak artmasını hedeflediklerini kelamlarına ekledi.

Su eserleri ve hayvansal mamuller dalından çevreci ödül merasimi

Ege Su Eserleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, Ege İhracatçı Birlikleri’nin sürdürülebilirlik eksenli çalışmalarına yeşil ödül merasimiyle dayanak verdi.

Birlik, 2020 yılında gerçekleştirdiği 983 milyon dolarlık ihracatın yüzde 78’ini gerçekleştiren 15 üyesinin mükafatlarını fidan sertifikası formunda verdi. 15 firma ismine bağışlanan bin 800 fidanla Kınık’ta bir koruluk oluşturuldu.

Ege Bölgesi’nin ihracatına 765 milyon dolarlık katkı sağlayan firmaların fidan sertifikaları Ege İhracatçı Birlikleri’nde düzenlenen Ege Su Eserleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği’nin Genel Kurulu’nda düzenlenen merasimle dağıtıldı.

Ege Su Eserleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği’nde 2020 yılında en fazla ihracat yapan 15 firma şu formda sıralandı; “KLC BESİN ESERLERİ İTH.İHR.VE TİC.A.Ş., GÜMÜŞDOĞA SU ESERLERİ ÜRETİM İHRACAT VE İTHALAT ANONİM ŞİRKETİ, AGROMEY DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, YAŞAR DIŞ TİC.A.Ş., SÜRSAN SU ESERLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, NOORDZEE SU ESER.İHR.SAN.VE TİC.A.Ş., ABALIOĞLU LEZİTA BESİN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ, KOPUZMAR SU ESERLERİ SAN.VE DIŞ TİC.A.Ş., ILKNAK SU UR.SAN.VE TIC.A.S., TUMAY BALIKÇILIK BESİN DIŞ TİCARET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ, MİLK ACADEMY BESİN SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, DEFNE SU ESERLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, TUMAY SEA FOOD EXPORT İMPORT DIŞ TİCARET SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, GEDİK TAVUKÇULUK VE TARIM ESERLERİ TİCARET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ, RDM İÇ VE DIŞ TİCARET MÜMESSİLLİK LİMİTED ŞİRKETİ”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı