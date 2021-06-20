Suat Erdil “Üvey Aşkım” yayında!

Müzikle küçük yaşlarda tanışan ve eğitimini de bu tarafta sürdürerek İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı’nda tamamlayan “Suat Erdil” yeni müziği “Üvey Aşkım”ı müzikseverlerle buluşturdu.

Kelamı, müziği ve düzenlemesi Salih Yurttaş’a ilişkin olan “Üvey Aşkım”ın argümanlı alt yapısı ve öyküye dönüşen klibi yazın dikkat çeken projelerinden birisi olmaya aday.

Direktör koltuğunda Veli Kayır’ın oturduğu klip Beykoz Kundura Fabrikası’nda çekilirken “Suat Erdil”e sette kalabalık bir takım eşlik etti.

“Suat Erdil” yeni projesinin heyecanı ile ilgili hislerini ise şu sözlerle lisana getirdi;

“Tamamıyla yaşanmışlıkların lisana getirildiği bu müzik artık gönüllerinize emanet. Başından sonuna müziğin her hecesinde aldatan, aldatılan, seven, sevmeyen herkese dokunacak, dilerim çok seversiniz.”

Babasının mesleği sebebiyle tahsil hayatını farklı farklı kentlerde tamamlayan genç sanatçı, uzun yıllardır TRT Ankara Radyosu’nda Türk Sanat Müziği Ses Sanatkarı olarak misyonuna devam ediyor.

“Suat Erdil”in yeni müziği “Üvey Aşkım” Kemal Aslan Müzik etiketiyle tüm müzik platformlarında, klibi de NetD kanalında yayında.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı