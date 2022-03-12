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Ana Sayfa Kültür & Sanat 12 Mart 2022 19 Görüntüleme

‘Süleyman ve Öbürsüler’ Tiyatro Oyunu Yoğun İlgi Gördü

‘Süleyman ve Öbürsüler’ Tiyatro Oyunu Yoğun İlgi Gördü

Van Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Tiyatro Günleri’ kapsamında sahnelenen ‘Süleyman ve Öbürsüler’ isimli tiyatro oyunu sanat severlerden büyük ilgi gördü.

Van’da kentin kültür-sanat hayatına katkıda bulunmak üzere Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ücretsiz tiyatro günleri devam ediyor.

Bu kapsamda Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Hacıbekir Mahallesinde bulunan Van Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezinde ‘Süleyman ve Öbürsüler’ isimli tiyatro oyunu sahnelendi.

Tiyatro oyunu, vatandaşlar tarafından büyük beğeni aldı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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