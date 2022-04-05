Sultan Abdülhamid Han Sergisi Türkiye’yi Geziyor

İnegöl Belediyesi’nin Abdülhamid Han’ın vefatının 104’üncü yıl dönümü anısına Sultan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği iş birliğinde oluşturduğu sergi, içeriği ile dikkat çekti. Pek çok şehirden talep alan sergi, İnegöl Belediyesi tarafından İstanbul Kadıköy’de Abdülhamid Han döneminde yapılan ve halen eğitimin sürdüğü Erenköy Kız Lisesinde izlenime sunuldu.

İnegöl Belediyesi, Abdülhamid Han’ın vefatının 104’üncü yıl dönümünde Sultan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği iş birliğinde içeriği ve kapsamıyla göz dolduran bir sergi düzenledi. İçeriğinde; İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi Yıldız Albümleri ile Milli Saraylar Koleksiyonu’ndan fotoğraflar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı’ndan kartpostallar ve özel koleksiyonlardan fotoğrafların yer aldığı sergide, bunun yanı sıra; Sultan II. Abdülhamid’in hükümdarlığının sessiz tanığı olan Yıldız Sarayı; köşkleri, camisi, saat kulesi, bahçeleri, kütüphanesi, tamirhanesi, ahırları, çini fabrikası ile Abdülhamid döneminin simgesi olan yapılara ait, padişahın Yıldız’daki yaşantısına ait anılar ve fotoğraflar, 2. Abdülhamid’in Ailesi, Eğitim ve Askeri Alanda Yapılanlar, Sağlık ve Sosyal Alanında Yapılanlar, Kültür ve Sanat Alanında Yapılanlar, Açılış Törenleri, Tarım Sanayi ve Ulaşım Alanında Yapılanlar, Günlük Yaşam ve Şehir Görünümleri, Hicaz Demiryolu Projesi, 2. Abdülhamid’in Mirası: Petrol, Marangoz Padişah; 2. Abdülhamid başlıklarında görseller yer almaktadır. Ayrıca 2. Abdülhamid Han dönemi önemli projeleri olarak bilinen; İlk Boğaz Köprüsü Projesi / Cisr-İ Hamidi (Hamidiye Köprüleri) Projesi, İlk Denizaltından Tüp Geçit Projesi ve Çanakkale Boğazı Köprüsü işlenmektedir.

Sultan Abdülhamid Han’ın İnegöl başlığını da içerisinde barındıran sergi, tüm detaylarıyla açıldığı günden itibaren yurt genelinde büyük ilgi gördü. İnegöl Kent Müzesi uzman ekibinin titizlikle çalışarak hazırladığı sergiye, pek çok şehirden sergileme talebi geldi. Bunun üzerine, sergi ilk olarak İstanbul Kadıköy’de Abdülhamid Han döneminde yapılan ve halen eğitimin sürdüğü Erenköy Kız Lisesinde izlenime sunuldu. Geçtiğimiz hafta okulda görücüye çıkan serginin açılış törenine İnegöl Kent Müzesi Sorumlusu Serdar Sevinç ve Ceyhun Bayram ile Sultan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Turgay Yazıcı da katıldı.

Erenköy Kız Lisesi Müdüresi Berna Ocakcıoğlu’nun özel talebi ve İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın destekleriyle İstanbul’da Erenköy Kız Lisesinde görücüye çıkan sergi, 15 gün boyunca ziyarete açık olacak. Serginin buradan sonra farklı şehirlerde de izlenime açılması ve bu sergiyle Sultan 2. Abdülhamid Han’ın 120’ye yakın fotoğraf, eser ve belge ile en iyi şekilde tanıtılması, gelecek nesillere anlatılması hedefleniyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı