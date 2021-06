Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması başladı

Bu yıl birinci sefer Sultanbeyli Belediyesi mesken sahipliğinde gerçekleştirilen Sultanbeyli Milletlerarası Kısa Sinema Müsabakası başladı. Müsabakanın birinci gününde sinema gösterimlerinin yanı sıra Ulusal Yarış Heyeti Lideri usta oyuncu Perihan Savaş ile gerçekleştirilen söyleşi de sinemaseverler tarafından ilgiyle takip edildi.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün dayanakları ile Sultanbeyli Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Sultanbeyli Memleketler arası Kısa Sinema Yarışı seyircisine kavuştu. Yarış kapsamında, Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen sinema gösterimlerinin yanı sıra Sultanbeyli Belediyesi toplumsal medya hesaplarından gerçekleştirilen Beyazperdeden Beyazcama Bir Usta: Perihan Savaş söyleşisi ile iştirakçiler sinemayla dolu bir gün yaşadı.

Milletlerarası Müsabaka Sinemaları Sultanbeyli’de

Müsabaka kapsamında birinci olarak Milletlerarası Müsabaka finalist sinemalarının gösterimleri gerçekleştirildi. Sagnik Dutta Gupta’nın Abandonment, Mahdi Iravani’nin Behind the Glasses, Karol Ulman’ın End of the World, Yousef Kargar’ın Gabriel, Hugo Caby, Antoine Dupriez, Aubin Kubiak, Lucas Lermytte ve Zoé Devise’in Migrants, Jean-Marie Villeneuve’in On the Other Side, Santiago Aguilera ve Gabriel Monreal’in The Uzunluk and The Mountain, Yağmur Kartal’ın The Toymaker Hidden Heirloom, Ragıp Türk’ün Tor ve Munir Atalla’nın Wolf’s Milk sinemaları seyircileri dünyanın farklı coğrafyalarından kıssa ve kültürlerle tanıştırdı.

“Yunus Emre” Özel Seçkiyle Anıldı

Günün ikinci seansında ise vefatının 700. yıldönümü sebebiyle UNESCO tarafından kabul edilen Yunus Emre ve Türkçe Yılı kapsamında, Anadolu’da Türkçe şiirin öncülüğünü yapan, tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre anısına da sinema gösterimi yapıldı. Yunus Emre’nin anısı için gösterilen sinemalar ortasında Muhammet Emin Altunkaynak’ın Olağandışı, Ömer Dişbudak’ın Burhan, Ferhat Güçlü ve Bahadır Kapır’ın Büyülü Fener Bekçileri, Sude Özbek’in Sahne Tozu ve Ferman Narin’in Şeker Besin yer aldı.

Perihan Savaş’tan Gençlere Değerli Tavsiyeler

Günün merakla beklenen aktifliği ise yarışın Ulusal Müsabaka Heyeti lideri da olan usta oyuncu Perihan Savaş ile gerçekleştirilen Beyazperdeden Beyazcama Bir Usta söyleşisiydi. Müsabakanın danışmanlığını üstlenen Suat Köçer’in moderatörlüğündeki söyleşide oyunculuğuna, kısa sinemalara, yarışlara dair merak edilenleri cevaplayan Savaş, dizi ve sinema bölümüne dair de görüşlerini paylaştı.

“Yeşilçam’dan Geldik Ancak Bugüne de Adapte Olmak Gerekiyor”

Söyleşide birinci olarak kısa mühlet evvel final yapan fenomen dizi Çukur ile ilgili açıklamalarda bunulan Perihan Savaş “Çukur’da gençlerle, genç direktörlerle ve oyuncularla çalışmak çok hoş bir deneyimdi benim için zira her vakit yeniliği takip etmek gerekiyor. Biz Yeşilçam’dan geldik. Yeşilçam’da kimi şeyler eskide kalır lakin bugüne de adapte olmak gerekiyor” dedi. Dizide canlandırdığı Sultan karakteri hakkında da konuşan Savaş, gerçek omurdaki karakterinin tam aykırısı bir karaktere büründüğünü ve bunun da kendi mesleği açısından çok hoş bir deneyim olduğunu tabir etti. Disiplin konusunda kendi hayatında dizideki karakteri kadar katı olmadığını, çocuklarına da her vakit arkadaş üzere davrandığını söz eden usta oyuncu, ailesiyle olan bağlantısının her daim güçlü olduğunu söyledi. Savaş, Sultan karakterleriyle olan misal noktalarını ise “Evlatlarına sahip çıkması ve evlatlarının onun için her şeyden evvel geliyor olması Sultan’ı kendimle özdeşleştirmemi sağlıyor. Sultan için aile ve torunları her şeyden evvel geliyor. O tarafıyla bir o yanımız bağdaşıyor” cümleleriyle söz etti.

“Birbirinin Kopyası Diziler Yapmak Yerine Yeni Öyküler Bulunmalı”

Söyleşinin ilerleyen dakikalarında televizyon ve dizi kesimine dair açıklamalarda bulunan Perihan Savaş “Televizyon için yapılan işlere baktığımızda biraz öykü zorluğu çekiyoruz. Bunun yanı sıra tutan bir öykünün benzerlerinin de çekilmesini bilhassa son yıllarda çok görmeye başlıyoruz. Bu kolaylığa kaçmak yerine öbür ve yeni öyküler bulunmalı” dedi. Konuşmasında dijital platformlar için üretilen dizilere dair değerlendirmeler de yapan Savaş, “Dijital için çekilen dizilerin paket halinde çekilmesi ve müddetlerinin kısa olması oyucuların randımanı açısından çok cazip” diyerek bu tip bir çalışma sisteminin kesimden para kazanan herkes için daha yanlışsız olacağını ve en değerlisi öykülerin de makul müddetlerde daha düzgün anlatılacağını söz etti.

“Film Çekmekten Hiçbir Vakit Vazgeçmeyin”

Perihan Savaş, Türkiye’deki genç sinemacılara dair de görüşlerini paylaştığı söyleşide bilhassa belgesel ve kısa sinema alanlarında çok başarılı işlere imza atıldığının altını çizdi. Kısa sinema şenlik ve müsabakalarının gençlerin sanatsal üretimine yönelik en büyük motivasyonlardan biri olduğunu da belirten Savaş, gençler için “Yeteneklerinizi fark edin, sinema çekmeye ve hoş işler çıkartmaktan hiçbir vakit vazgeçmeyin” dedi.

“Yüreğinizi Vererek Mesleğinizi Sevin”

Yaptığı işlerde gençlerle çalışmanın çok keyifli olduğunu belirterek oyuncu olmak isteyen gençlere tavsiyelerde bulunan Perihan Savaş “Gençlere birinci söyleyeceğim öncelikle işlerini sevmeleri. Nitekim yüreğinizi vererek mesleğinizi seveceksiniz, okuyacaksınız, araştıracaksınız ve yapmaktan çekinmeyeceksiniz. Denemekten asla ve asla korkmayın. Deneyin ve yeni deneyimler edinip yolunuzu kendiniz açacaksınız” dedi. Müsabakayı düzenleyen Sultanbeyli Belediyesi’nin yaptığını işin pahasını ısrarla lisana getiren Perihan Savaş, bu tip yarış ve şenlikleri düzenleyen tüm belediyelere sinema alanındaki yetenekleri keşfettikleri için gençler ismine teşekkür etti.

Sultanbeyli Memleketler arası Kısa Sinema Yarışı 2. Gün Programı

16 Haziran 2021 Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi (Cep Salon)

14.00 — Ulusal Müsabaka Finalist Sinema Gösterimleri #1*

16.30 — Ulusal Müsabaka Finalist Sinema Gösterimleri #2*

19.00 — Söyleşi: Hakan Karsak ile “Bir Oyuncunun Serüveni”

