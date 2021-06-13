“Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması”nın tarihleri değişti

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün dayanakları ile Sultanbeyli Belediyesi mesken sahipliğinde bu yıl birinci sefer gerçekleştirilecek Sultanbeyli Milletlerarası Kısa Sinema Yarışması’nın tarihleri değişti. Yarış 15-16 Haziran 2021 tarihlerinde pandemi şartlarına uygun biçimde fiziki olarak sinemaseverleri buluşturacak. Kazanan isimler ise 17 Haziran Perşembe günü Atlas Sineması’nda gerçekleştirilecek ödül merasiminde muhakkak olacak.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün dayanakları ile Sultanbeyli Belediyesi tarafından sinemaseverleri buluşturmaya hazırlanan Sultanbeyli Memleketler arası Kısa Sinema Müsabakası’nın yeni tarihleri muhakkak oldu. Ulusal ve milletlerarası kategoride yılın en dikkat çeken kısa sinemalarının yer alacağı müsabaka, 15-16 Haziran 2021 tarihlerinde pandemi kurallarına uygun biçimde fiziki olarak düzenlenecek. Sinema gösterimlerinin yanı sıra çeşitli aktiflik ve söyleşilere de mesken sahipliği yapacak olan müsabaka, İstanbul’un pek çok noktasından gelen sinemaseverleri Sultanbeyli’de Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde buluşturacak. Yarışın ödül merasimi ise 17 Haziran Perşembe günü Atlas Sineması’nda gerçekleştirilecek.

Yerli Sinemanın Argümanlı Kısaları “En Yeterli Film” Olma Yarışında

Usta oyuncu Perihan Savaş’ın başkanlığında Direktör Banu Sıvacı, TRT Sinema Müdürü Faruk İnanç, İmaj Direktörü Feza Çaldıran ve Oyuncu Hakan Karsak’tan oluşan Ulusal Müsabaka Jürisi’nin değerlendireceği finalistler ortasında; Belkıs Bayrak’ın Cemile, Büşra Bülbül’ün Çamaşır Suyu, Ege Karakurt’un Düdük, Mehmet Oğuz Yıldırım’ın Lekesiz, Emre Sefer’in Mahallenin Birtakım Kedileri, Yeşim Tonbaz’ın Münhasır, Hikaye Orhan’ın Paydos, Fırat Onar’ın Perdeler, Ahmet Keçili’nin Seval ve Orhan Umut Gökçek ile Şeyma Gökçek’in Son sinemaları yer alıyor.

Farklı Coğrafyaların Etkileyici Kıssaları Sultanbeyli Seyircisiyle Buluşacak

Oscar Akademi Üyesi İranlı Direktör Farnoosh Samadi, rol aldığı birçok dizi ve sinema sinemasıyla tanınan Oyuncu Emre Kızılırmak ve Avanca Cine-Club Lideri, Porto Femme Memleketler arası Sinema Şenliği Yöneticisi, Üretimci Ana Castro’dan oluşan Memleketler arası Müsabaka Jürisi’nin değerlendireceği finalistler ortasında ise; Sagnik Dutta Gupta’nın Abandonment, Mahdi Iravani’nin Behind the Glasses, Karol Ulman’ın End of the World, Yousef Kargar’ın Gabriel, Hugo Caby, Antoine Dupriez, Aubin Kubiak, Lucas Lermytte ve Zoé Devise’in Migrants, Jean-Marie Villeneuve’in On the Other Side, Santiago Aguilera ve Gabriel Monreal’in The Uzunluk and The Mountain, Yağmur Kartal’ın The Toymaker Hidden Heirloom, Ragıp Türk’ün Tor ve Munir Atalla’nın Wolf’s Milk sinemaları yer alıyor.

Müsabaka Dışı Yunus Emre Özel Seçkisi

Sultanbeyli Milletlerarası Kısa Sinema Yarışması’nın birinci yılında, vefatının 700. yıldönümü sebebiyle UNESCO tarafından kabul edilen Yunus Emre ve Türkçe Yılı kapsamında, Anadolu’da Türkçe şiirin öncülüğünü yapan, tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre anısına da sinema gösterimi yapılacak. Seçkide Muhammet Emin Altunkaynak’ın Olağandışı, Ömer Dişbudak’ın Burhan, Ferhat Güçlü ve Bahadır Kapır’ın Büyülü Fener Bekçileri, Sude Özbek’in Sahne Tozu ve Ferman Narin’in Şeker Besinsinemaları yer alıyor.

Sultanbeyli’de Kazanan ve Finalistleri Bekleyen Akçeli Mükafatlar

Kurmaca, animasyon ve deneysel tipindeki 10 kısa sinemanın yer aldığı ulusal kategoride “En Uygun Film” 15 bin TL’lik birincilik ödülünün sahibi olacak. Dereceye giren ikinci sinemaya 10 bin TL, üçüncülük elde eden sinemaya ise 7 bin TL’lik para mükafatı takdim edilecek. Yarışta yer alan tüm kısa sinemalar tıpkı vakitte bu yıl Yunus Emre anısına verilecek olan 10 bin TL’lik Özel Ödül için de aday olacak. On kısa metrajın yer aldığı milletlerarası kategoride ise birinci olan sinema bin Euro’luk para ödülünün sahibi olacak.

Yarışta bunun yanı sıra kısa sinema alanında nitelikli üretimlerin artması ve yeni yeteneklerin cesaretlendirilmesi hedefiyle finale kalan lakin dereceye giremeyen kısa sinemalara de ikişer bin TL’lik Gösterim Telifi verilecek.

ULUSAL MÜSABAKA FİNALİSTLER

Cemile / Belkıs Bayrak (Kurmaca)

Çamaşır Suyu / Büşra Bülbül (Kurmaca)

Düdük / Ege Karakurt (Kurmaca)

Lekesiz / Mehmet Oğuz Yıldırım (Kurmaca)

Mahallenin Birtakım Kedileri / Emre Sefer (Kurmaca)

Münhasır / Yeşim Tonbaz (Kurmaca)

Paydos / Hikaye Orhan (Kurmaca)

Perdeler / Fırat Onar (Kurmaca)

Seval / Ahmet Keçili (Belgesel)

Son / Orhan Umut Gökçek, Şeyma Gökçek (Animasyon)

MİLLETLERARASI YARIŞ FİNALİSTLER

Abandonment / Sagnik Dutta Gupta (Hindistan)

Behind the Glasses / Mahdi Iravani (İran)

End of the World / Karol Ulman (Polanya)

Gabriel / Yousef Kargar (İran)

Migrants / Hugo Caby, Antoine Dupriez, Aubin Kubiak, Lucas Lermytte, Zoé Devise (Fransa)

On the Other Side / Jean-Marie Villeneuve (Fransa)

The Uzunluk and The Mountain / Santiago Aguilera, Gabriel Monreal (Şili)

The Toymaker Hidden Heirloom / Yağmur Kartal (Türkiye)

Tor / Ragıp Türk (Türkiye)

Wolf’s Milk / Munir Atalla (Ürdün)

YARIŞ DIŞI YUNUS EMRE ÖZEL SEÇKİSİ

Olağandışı / Muhammet Emin Altunkaynak

Burhan / Ömer Dişbudak

Büyülü Fener Bekçileri / Ferhat Güçlü, Bahadır Kapır

Sahne Tozu / Sude Özbek

Şeker Besin / Ferman Narin

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı