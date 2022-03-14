Sultanlar Şampiyonluk kupasını Çiftlikköy’e getirdi

Türkiye Kadınlar Voleybol 2.Ligi’nde müthiş bir sezon yaşayan Çiftlikköy Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, 1.Lig’e yükselme mücadelesini şampiyonluk kupası ile taçlandırdı.

Mersin’de oynanan Play-Off Final Grubu karşılaşmalarını ilk sırada tamamlayarak şampiyonluk kupası ile Çiftlikköy’e gelen sultanları, Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar karşılayarak tebrik etti. Tüm oyuncuların ve teknik ekibin mükemmel bir mücadele örneği sergilediğini dile getiren Başkan Silpagar, “Bu şampiyonlukta emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Önümüzdeki sezon bu kadroyu koruyarak Sigorta Shop Kadınlar 1.Ligi’nde de çok güzel bir mücadele vereceğiz inşallah. Şampiyonluk kupamızı Çiftlikköy’e getiren kızlarımız tarih yazdılar. Kupamız ve şampiyonluğumuz tüm Çiftlikköy’e armağan olsun” diye konuştu.

Şampiyon Çiftlikköy Belediyespor’un Başantrenör’ü Mihrican Deviren de, “Şampiyon olarak lige çıkmak güzel bir şeymiş. Final etabında puan kaybetmeden çıkmak ayrıca güzel. Yalova’ya ve Çiftlikköy’e bu şampiyonluk çok yakıştı. Belediye Başkanımız Ali Murat Silpagar ve ekibi başta olmak üzere bütün Yalova halkına, Çiftlikköy halkına çok teşekkür ediyoruz. Voleybolun adaleti varmış, çalışan kazanıyormuş. Emeklerimizin karşılığını aldığımız için çok mutluyuz” dedi.

ÇİFTLİKKÖY, ŞAMPİYONLUK YOLUNDA YENİLGİ GÖRMEDİ

Normal sezonu grubunda ilk sırada tamamlayarak 2.Lig Play-Off elemelerine katılmaya hak kazanan Çiftlikköy’ün Sultanları, Eskişehirde oynanan çeyrek final karşılaşmalarında İmamoğl Bld., Çan Gençlik Kale Spor ve Aksaray 1989 Spor’un bulunduğu grupta 3 galibiyet elde ederek adını yarı finallere yazdırdı. Yarı finalleri Amasya’da oynayan Çiftlikköy Belediyespor, Havran Fatih Bld.Spor, Özel Gelişim Koleji ve İzmir Dostspor karşılaşmalarında da yenilgi yüzü görmedi. Yine grubunda ilk sırayı alarak Mersin’deki final grubu karşılaşmalarına katılan Çiftlikköy’ün Sultanları, burada da destan yazdı. Önce Salihli Belediyespor’u 3-1’le geçen, ardından İstanbul Lima’yı 3-1 yenen kırmızı siyahlılar, grubun son maçında İzmir DSİ’yi de 3-0’lık net skorla geçerek Play-Off’ları yenilgisiz tamamladı ve şampiyonluk kupasının da sahibi olarak 1.Lig’e yükselmeyi başardı. Sultanlar, Play-Off’larda oynadığı 9 karşılaşmanın tamamını kazanırken, kazandığı 27 sete karşılık sadece 7 seti rakiplerine verdi.

KUPA KAPTAN BURÇİN’İN ELLERİNDE

Çiftlikköy’ün Sultanları Mersin’de düzenlenen ödül töreninde şampiyonluk kupasını Türkiye Voleybol Federasyonu Liglerden Sorumlu Asbaşkan Ahmet Göksu’nun elinden şampiyonluk kupasını aldı. Takım kaptanı Burçin Geyik’in ellerinde yükselen kupa sevincini sporcular Elif Sevinçli, Ayşegül Külüşlü, Tuğba Taş, Sudem Demir, Nihal Çalışkan Şafak, Damla Tilki, Esma Ulu, Nihal Taşkın, Büşra Göral, Doğa Kayar, Tuğba Kınalı, Gülen Göl, Simge Korkmaz ve Voleybol Şube Sorumlusu Ruken Kartal, Başantrenör Mihrican Deviren, Yardımcı Antrenör Venhar Odabaşı, Kulüp Müdürü Turgay Aydın, Fizyoterapist Sencer Sönmez, Masöz Atilla Demirel hep beraber yaşadı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı