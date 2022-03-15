Sultanlar Şampiyonluk Sevincini Başkan Kayda İle Paylaştı

Salihli’yi yeni sezonda Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 1. Liginde temsil edecek olan Salihli Belediyespor, şampiyonluk kupasıyla birlikte Belediye Başkanı Zeki Kayda’yı ziyaret ederek 3 yıl aradan sonra yeniden üst lige yükselmenin mutluluğunu paylaştı.

Adana ve Mersin’de düzenlenen TVF Kadınlar 2. Ligi çeyrek final, yarı final ve final etaplarında ilçemizi başarıyla temsil eden Salihli Belediyespor, grupta oynadığı son maçta İstanbul Limaspor’u 3-2 yenerek yeniden 1. Lige çıktı.

Antrenörler Hasan Gören, Merve Ateş ve Aleyna Çevik, Belediyespor Kulüp Başkanı Serkan Sözer ve yöneticilerle Başkan Zeki Kayda’yı ziyaret eden Salihli Belediyespor Voleybol Takımı, şampiyon tezahüratları ve meşalelerle karşılandı. Takım kaptanı Ceyda Çılgın, şampiyonluk kupasını Başkan Kayda’ya takdim ederek desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Uzun lig maratonunu grup birincisi olarak bitirip final etabına kaldıklarını belirten antrenör Hasan Gören, “Genç oyuncularımız ile çeyrek final, yarı final ve final etaplarında iyi mücadele ederek yeniden 1. Lige çıktık. Başta Başkanımız Zeki Kayda olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

TVF Kadınlar 1. Ligine yükselen Salihli Belediyespor’un genç oyuncularını ve teknik heyetini tebrik eden Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Salihli’mizi yeni sezonda TVF 1. Ligde temsil edecek Belediyespor’umuzun genç oyuncuları ve teknik heyetimiz, şampiyonluk kupasıyla ziyaretimize gelerek bizlere büyük bir sevinç yaşattı. Bu tarihi zaferde imzası bulunan oyuncularımıza, teknik heyetimize, Belediyespor yönetimimize ve ailelerimize ayrı ayrı teşekkür ederim. Sultanlarımızı yürekten kutluyor ve alkışlıyorum… Sizlere şampiyonluk çok yakışıyor” diye konuştu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı