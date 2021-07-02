Sumaş kar dağıtacak

Sumaş kar dağıtacak

 Sumaş Yapay Tahta ve Mobilya Sanayi A.Ş, kar hissesi dağıtımı yapacak. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (K
Ana Sayfa Ekonomi 2 Temmuz 2021 9 Görüntüleme

Sumaş kar dağıtacak

Sumaş kar dağıtacak

Sumaş Yapay Tahta ve Mobilya Sanayi A.Ş, kar hissesi dağıtımı yapacak.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

”Şirketimizin 22.06.2021 tarihli İdare Şurası toplantısında, 01.01.2020 – 31.12.2020 periyodunda oluşan 10.759.865,20 TL net dağıtılabilir kardan, 6.224.400 TL sermayeyi temsil eden hisse sahiplerine nakit olarak sermayenin brüt % 35’i oranında olmak üzere 2.178.540 TL kar hissesi dağıtılması ve kar dağıtım tarihinin 25.08.2021 tarihini geçmemek üzere belirlenmesi için idare şurasına yetki verilmesinin genel şura onayına sunulmasına karar verilmiştir.”

Hibya Haber Ajansı

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