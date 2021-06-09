SunExpress, 2021 yazında iç hat uçuşlarını genişletiyor

Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, 2021 yazında iç çizgilerde merkezi Antalya’dan 10, aktarma merkezi İzmir’den ise 14 destinasyona uçuş sunuyor.

Bilhassa pandemi periyodunda yerli ve yabancı turistlere Antalya ve İzmir’in tatil için en inançlı adreslerden biri olduğunu göstermek ismine otoriteler ve turizm profesyonelleri ile iş birliği içinde pek çok başarılı projeye imza atan SunExpress, bu yaz uçuş ağına eklediği yeni destinasyonların yanı sıra Türkiye’nin tatil rotalarına frekans artışı sunarak Türkiye turizmine takviye vermeye devam ediyor.

Antalya’yı hem iç sınırlarda hem dış çizgilerde direkt seferlerle en fazla noktaya bağlayan havayolu SunExpress, bu yaz merkezi Antalya’dan Anadolu’da İzmir, Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Van, Kayseri, Samsun ve Trabzon’a düzenlediği uçuşlara Malatya ve Hatay’ı da ekledi. Havayolu, Türkiye’nin tatil cenneti Antalya’dan Malatya ve Hatay’a haftada 2 kere Perşembe ve Pazar günleri karşılıklı uçuş düzenlemeye başladığını duyurdu.

Bu yaz, SunExpress, aktarma merkezi İzmir’den Antalya, Adana, Gaziantep, Diyarbakır, Van, Kayseri, Trabzon, Malatya, Erzurum, Hatay, Samsun, Kars, Konya ve yeni destinasyonu Bodrum olmak üzere Anadolu’nun 14 kentine uçuş sunuyor. İzmir ile Antalya ortasında haftanın her günü sefer düzenlemeye devam eden SunExpress, Haziran sonu prestijiyle her Cuma akşamı İzmir’den Bodrum’a gidiş ve Pazartesi sabahı dönüş olacak biçimde sefer düzneliyor.

SunExpress konukları, sunexpress.com web sitesini yahut taşınabilir uygulamasını ziyaret ederek SunExpress’in yaz dönemi tekliflerini inceleyebilir ve avantajlı fiyatlarla rezervasyon yapabilirler.

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Izmir – İç Çizgi Karşılıklı Seferler Antalya Diyarbakir Malatya Konya Hatay Kayseri Van Erzurum Bodrum Yeni Kars Adana Gaziantep Trabzon Samsun

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı