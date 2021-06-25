SunExpress’ten Bodrum atağı

Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, 2021 yazında uçuş ağını genişletmeye devam ediyor. Havayolu bu yaz, İzmir’den Bodrum’a cazip haftasonu uçuşları sunarken, Bodrum – Avrupa uçuşlarına iki yeni sınır daha ekliyor: Köln ve Viyana.

SunExpress, 25 Haziran prestijiyle her Cuma İzmir’den Bodrum’a gidiş ve Pazartesi dönüş halinde düzenlediği seferlerle, hafta sonu tatilini değerlendirmeyi tercih eden konuklar için İzmir’den Bodrum’a cazip bir uçuş alternatifi sunuyor.

Tarifeli seferlerle Akdeniz ve Ege kıyılarına en fazla turist getiren havayolu SunExpress, Avrupa’nın pek çok kentinden Türkiye’nin beğenilen turizm merkezi Bodrum’a düzenlediği uçuşlarla Türk turizmini desteklemeye devam ediyor. Havayolu, bu yaz Düsseldorf, Frankfurt, Hanover, Münih ve Stuttgart’ın yanı sıra Bodrum ile Avrupa kentleri ortasındaki direkt tarifeli uçuşlarına Köln ve Viyana’yı da ekliyor.

SunExpress, Bodrum’dan yeni uçuş rotası Köln’e 25 Haziran prestijiyle uçmaya başlayacak. Havayolu, Bodrum’dan Avusturya başşehri Viyana’ya ise birinci uçuşunu 3 Temmuz’da gerçekleştirecek.

SunExpress konukları, sunexpress.com web sitesini yahut taşınabilir uygulamasını ziyaret ederek SunExpress’in yaz dönemi tekliflerini inceleyebilir ve avantajlı fiyatlarla rezervasyon yapabilirler.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı