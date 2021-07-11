Sünnet için hangi yaş uygun?

Sünneti anlatırken kullanılan yanlış tabirler korkuyu artırabiliyor…

Çocuklarda sünnetin 0-6 ay ortasında yapılması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, bu vakit diliminde yapılamıyorsa 6 yaştan sonraya bırakılmasını öneriyor. Uzmanlar, uzayan sürecin telaş artışına yol açması nedeniyle kardeşler ortasındaki yaş farkının 1’den fazla olması durumunda büyük çocuğun bekletilmemesi gerektiğini belirtiyor. Ailelere çocukta dert ve kaygıyı artıracak telaffuzlarda bulunmamaları ihtarında bulunan uzmanlar, sünnet sürecinin gerçekçi biçimde anlatılmasını tavsiye ediyor.

Üsküdar Üniversitesi NP Feneryolu Tıp Merkezi’nden Uzman Klinik Psikolog Seda Aydoğdu, sünnet konusunda bilgi verdi ve tavsiyelerde bulundu.

Çocuk 0 – 6 ay ortasında sünnet edilmeli

Çocuklarda sünnetin 0-6 ay ortasında yapılması gerektiğini vurgulayan Uzman Klinik Psikolog Seda Aydoğdu, “Bu vakit diliminde yapılmıyorsa 6 yaştan sonra yapılmasını öneriyoruz. Ailelere bilhassa 3-6 yaş ortasında çocuklarını sünnet ettirmemelerini, özel ve acil bir sıhhat durumu yoksa bu yaş diliminin öncesinde yahut sonrasında yapılmasını tavsiye ediyoruz.” dedi.

Seda Aydoğdu, 3 – 6 yaş aralığının çocukların cinsel kimliklerinin gelişmeye başladığı bir periyot olduğunu kaydederek “Bu devir, çocukların kendi ve başkalarının cinsiyetlerini, cinsel kimliklerini anlamaya başladıkları bir periyot. Hassas bir süreç olan 3-6 yaş devrinde çocuk kendi cinsiyetiyle tıpkı olan ebeveyniyle özdeşim kurmaya başladığı, onu örnek almaya ve taklit etmeye başladığı için sünnet edilmenin 6 yaştan sonra olmasını öneriyoruz.” dedi.

Sünneti beklerken çocuğun korkusu artabiliyor

Uzman Klinik Psikolog Seda Aydoğdu, ‘Bizim kültürümüzde küçük çocuk yaşının biraz büyümesi beklenerek büyük çocukla birlikte sünnet ediliyor.’ dedi ve kelamlarına şöyle devam etti:

“Ailelerin ‘ikisinin düğününü bir yaparız’ formunda talepleri olabiliyor. Şayet çocuklar ortasındaki yaş farkı 1’den fazlaysa lütfen bekletmeyelim. Gerekirse ikisi farklı vakitte sünnet edilebilir. Büyük olan çocuğun algıları, farkındalığı daha açık ve yüksek olduğu için kendisini bekleyen süreci düşündükçe kaygılanabiliyor. Bu nedenle de kimi davranışları daha geriye, daha bebeksi olmaya yanlışsız gidebiliyor. Bu korkuyu ve kaygıyı yönetmekte sorun yaşadığı için çocuklara yüklenmek pek hakikat bir davranış değil. Şayet çocuk hazırsa, bu süreç kendisiyle paylaşılabiliyorsa, hekimiyle birlikte bu süreci yönetilebildiyse, çocuk da süreç hakkında fikrini beyan edebiliyorsa, gerekirse tarihi kendisi belirleyebiliyorsa sünnet ettirilip, küçük olan çocuk da büyüdüğü vakit tekrar tıpkı süreç onunla birlikte baştan alınabilmeli.”

Aileler telaffuzlarına dikkat etmeli

Sünnet sürecinin aslında bu karar alınmaya başlandığı andan itibaren çocuğa anlatılması gerektiğini tabir eden Uzman Klinik Psikolog Seda Aydoğdu kelamlarını şöyle sürdürdü:

“Sünnetin neden olması gerektiği, nasıl bir prosedürünün olacağı ve canının ne kadar acıyacağı çocuğa katiyetle anlatılmalı. 3-6 yaş periyodundaki çocukların telaşlarını ve dehşetlerini artıran telaffuzlardan uzak durulmalıdır. Bu telaffuzlardan ötürü tasa ve endişeler önemli boyutlara ulaşabiliyor. ‘Hiç canın acımayacak, oldu bitti hiç anlamayacaksın’ denmesi de yanlış zira bunlar gerçekçi telaffuzlar değil. Gerçekçi telaffuzları çocuğun yaşına ve bilişsel seviyesine nazaran anlatmak hayli değerli. Canının ne kadar acıyacağı, bu sürecin ne vakit olacağı, ne kadar süreceği, ne vakit eskisi üzere olacağı üzere ayrıntılar anlatılmalı ve hatta çocuk hekimiyle öncesinde tanıştırılmalı. Hekimi da çocuğa bu süreçle ilgili bilgileri verecektir. Tabibi sürecin ne kadar süreceğini ve nasıl yapacağını ona uygun bir halde anlatacaktır. Lakin bu formda çocuğun dertleri denetim edilebilir ve daha baş edilebilir bir noktaya gelecektir.”

Pandemi şartlarında sünnet düğünü dikkat edilerek yapılabilir

Bu sürecin çocuğun hayatında yalnızca bir defa olacağı ve bir daha tekrarlanmayacağının da unutulmaması gereken en değerli noktalardan birisi olduğunu belirten Uzman Klinik Psikolog Seda Aydoğdu, “Bu durum da çocuğun tasasını epey aşağıya çekecektir. Ülkemizde şöyle bir durum da kelam konusu; erkek çocuklarının sünneti yapıldığı vakit bir merasim yapılıyor. Sünnet düğününde çocuğa hoş kostümler giydirmek, bir tertip yapmak, sevdiği armağanları, oyuncakları, paraları ona vermek aslında çocuğun telaşını azaltmaya yönelik yaklaşımlardır. Bunlar tahminen pandemi şartlarında biraz daha dikkat edilerek yapılabilir.” diye konuştu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı