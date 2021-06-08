Sürdürülebilir bir dünya için Penti’den global imza

Penti, Birleşmiş Milletler Global Prensipler Sözleşmesi’ni imzalayarak 10 yıllık sürdürülebilirlik maksatlarını açıkladı.

Daha yaşanılabilir bir geleceğe odaklanan ve sürdürülebilirlik vizyonuyla çalışmalarına süratle devam eden Penti, tabiat dostu üretim yatırımları ve koleksiyonlarıyla sorumlu markalar ortasındaki yerini daha üst düzeye taşımaya devam ediyor.

Yalnızca son bir yıl içerisinde sürdürülebilir gereç kullanımını 70’in üzerinde artırdıklarını belirten Penti CEO’su Mert Karaibrahimoğlu; “Gezegenimize olan taahhüdümüzle daima tabiata yeterli gelecek yeni tahliller arıyoruz. Maksadımız; sorumlu bir biçimde tasarlanıp üretilmiş sürdürülebilir koleksiyonlar sunmak. Bu kapsamda sürdürülebilirlik gayelerimizi 10 yıllık bir plan çerçevesinde eserlerimiz, üretim fabrikamız ve mağazalar olarak 3 farklı başlık altında kıymetlendiriyoruz. Taahhüdümüz su, güç ve kimyasal eserlerin kullanımını azaltan yeni teknolojileri üretim süreçlerimize entegre ederek 2025’e kadar sürdürülebilir pamuk ve dönüştürülmüş polyester kullanımını 45’e, 2027’ye kadar 60’a ve 2030 yılı prestiji ile 95’e çıkarmak. Ambalaj ve askı kullanımlarımızda ise 100 oranında geri dönüştürülmüş ve yine kullanılabilir unsurlar kullanarak plastik kullanımını büsbütün ortadan kaldırmak.

Üretim tesislerimizde de ise güç tüketimini, atık oluşumunu ve su kullanımını azaltmak için gerekli aksiyonları alıyoruz. Üretim süreçlerimizde taahhüdümüzün bir kesimi olarak sıfır atık projesi kapsamında faal programları kullanıyoruz. Ayrıyeten iklim değişikliği ile uğraş ve biyolojik çeşitliliğin korunması kapsamında karbon ayak izini nötrlemek için de konusunda uzman firmalar ile çalışıyoruz.

Amacımız, 2030 yılına geldiğimizde, eserlerimizin 95’ini sürdürülebilir malzemelerden temin etmek.” açıklamasında bulunarak, Penti’nin bu alandaki yol haritasını da açıkladı.

5 Haziran Dünya Etraf Günü kapsamında herkesi değişime davet eden ve sürdürülebilirlik kapsamındaki ideolojilerini açıklayan Karaibrahimoğlu “Pandemiyle birlikte sürdürülebilirlik hepimiz için daha da değerli bir husus haline geldi. Bu bahiste hepimiz bir sorumluluk hissetmeli, hepimizin yapabileceği bir şeyler olduğunun farkına varmalıyız. Geldiğimiz kritik eşiği göz önüne alarak, gezegenimizle bağlantımızda, daha az alıp daha çok vermeyi hedeflemeliyiz. Penti ailesi olarak herkesi bu bilince davet ediyoruz” diyerek kelamlarını bitirdi.

‘’Doğa için gerçek bir değişim gerekli”

Marka, geçtiğimiz yıl ‘Değişime Varım’ sloganıyla moda severlerle birinci geri dönüştürülmüş koleksiyonunu buluşturmuş, bu koleksiyonun üretimi için 1 milyon pet şişenin ve 5 tondan fazla endüstriyel naylon atığın geri dönüştürmesini sağlamış, 45 daha az güç ve 20 daha az su kullanarak üretim süreçlerinde ise 30 daha az karbon salınımı gerçekleştirdiğini açıklamıştı.

Ayrıyeten bu koleksiyon ile sürdürülebilir modaya sağladığı dayanakla memleketler arası bir platform olan “REPREVE® Champions of Sustainability” tarafından Türkiye’de ‘Değişime Önderlik Etme’ kategorisinde özel mükafatın sahibi olan birinci marka olmuştu.

** UN Küresel Compact, dünyanın en büyük ve kapsayıcı kurumsal sürdürülebilirlik platformudur.

UN Küresel Compact 12.000’den fazla şirket ve 3.000’in üzerinde şirket dışı üyesi ile dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik platformudur.

UN Küresel Compact’e imza atan kurumlar, operasyonlarını insan hakları, çalışma standartları, etraf ve yolsuzlukla gayret alanlarındaki milletlerarası kabul görmüş 10 İlke‘ye uyumlu hale getireceklerini ve bu alandaki çalışmalarını şeffaf bir halde her sene raporlayacaklarını taahhüt eder.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı