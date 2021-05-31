Suriyeli gençler geçmişlerini kaybetmiş olabilir; fakat geleceklerini kaybetmedi.

10 yıllık Suriye Krizi’nden sonra, Suriyelilerin eğitim ve istihdam edilebilirliği her zamankinden daha fazla değer arz etmektedir.

Suriyeli gençler geçmişlerini kaybetmiş olabilir; lakin geleceklerini kaybetmedi.

Suriye savaşının 10 yıllık izleri ile birlikte devam etmekte olan kriz, kalıcı sonuçlarıyla milyonlarca Suriyeliyi etkilemiştir, bölgenin istikrarını bozmuştur ve onları ülkelerini terk etmeye zorlayarak yahut yerinden edilmelerine sebep olarak yeni kuşağı olağan bir hayatın olasılıklarından mahrum bırakmıştır. Bununla birlikte, kelam konusu yeni jenerasyonun dayanıklılığı ve ahenk yeteneği çok hafife alınmaktadır. Birçoğu, yurt dışındaki topluluklarında liderlik konumlarında yer almakta olup iktisada katkıda bulunmaktadır ve kendilerini nezaketle karşılayan toplumların modülü olmaktadır.

“Suriyeli öğrenciler, çocukluk anılarını şekillendirdikleri ve çok sevdikleri yerleri terk etmeye zorlanarak geçmişlerinden koparılmış olabilir. Kendilerini başa çıkmak için gayret etmeleri gereken yeni yerlerde bularak bugünlerini kaybetmiş olabilir. Lakin geleceklerini kaybetmedi. Eğitim ve istihdam edilebilirlik, Suriyelilere muhtaçlık duydukları ve istedikleri geleceği sunmaktadır.” – Oudai Tozan, Kurucu Ortak & Genel Müdür ׀ Syrian Association

Bu maksatla, İslami Kalkınma Bankası (“IsDB”), Kalkınma için İslami Dayanışma Fonu (“IsFD”) ve memleketler arası sivil toplum kuruluşu olan SPARK (“INGO”) tarafından, 2018 yılında, Lübnan, Ürdün, Türkiye ve Irak’ta bulunan genç mültecilere ve ülke içinde yerinden edilmiş şahıslara yönelik olarak kelam konusu dört yıllık kapsamlı bir program başlatılmıştır. Bu eşsiz iştirak aracılığıyla mesleksel eğitimler, iş marifetleri eğitimleri, kurum ve kuruluşlara kapasite geliştirme imkanları, küçük iş kurma hibeleri, sürdürülebilir iş yaratma ve gelişmiş dayanıklılık imkanları, öbür bir deyişle uzun ömürlülüğün anahtarı olarak bayanların ve mültecilerin iştiraki sağlanmaktadır.

1.302 öğrenciye burs sağlanmıştır; 278 öğrenciye iş ve staj fırsatları sunulmuştur ve 142 genç sağlanan tohum finansmanı aracılığıyla kendi işlerini kurmuştur.

COVID-19 salgınının ekonomik tesiri, en savunmasız şahısları orantısız halde etkilemektedir. İş hayatında halihazırda yasal, finansal ve lisan pürüzleri ile karşı karşıya olan mülteciler, eğitime ve iş piyasası fırsatlarına erişim konusunda ekstra dayanağa gereksinim duymaktadır. İslami Kalkınma Bankası ve Kalkınma için İslami Dayanışma Fonu tarafından sunulan cömert dayanak, kritik bir noktada devreye girmektedir.

İslami Kalkınma Bankası (“IsDB”)

İslami Kalkınma Bankası, üye ülkelerde ve dünya çapında Müslüman topluluklarda toplumsal ve ekonomik kalkınmayı destekleyerek, hizmet sunduğumuz şahısların hayat kalitelerini yükseltmek için çalışan ve geniş ölçekte tesir sunan çok istikametli bir kalkınma bankasıdır. İslami Kalkınma Bankası, bireylerin daha yeterli hayatlar sürmeleri ve tam potansiyellerine ulaşmaları için gereken altyapı sağlamaktadır.

Kalkınma için İslami Dayanışma Fonu (“ISFD”)

Kalkınma için İslami Dayanışma Fonu, fakirlere yönelik büyümeyi destekleyerek, bilhassa sıhhat hizmetleri ve eğitim alanındaki gelişmeler ile insani gelişmişlik çerçevesinde istihdam fırsatlarının finanse edilmesi, bilhassa kırsal yoksulluk bağlamında piyasa çıkışlarının sağlanması ve temel kırsal ve kentleşme öncesi altyapının güzelleştirilmesi de dahil olmak üzere fakirlerin üretim kapasitesinin ve sürdürülebilir gelir kaynaklarının arttırılması için finansal dayanak sağlamaktadır ve üye ülkelerindeki yoksulluğu azaltmak gayesiyle hizmet sunmaktadır.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı