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Ana Sayfa Magazin 10 Temmuz 2021 13 Görüntüleme

Susel’den Yeni Şarkı: “Çok Aşığın Var Diyorlar”

Susel’den Yeni Şarkı: “Çok Aşığın Var Diyorlar”

Susel, yeni müziği “Çok Aşığın Var Diyorlar”ı Universal Music Türkiye etiketiyle bugün yayımladı. İncesaz’ın efsane müziklerinden biri olan “Çok Aşığın Var Diyorlar”, Selim Öztürk tarafından düzenlendi. Susel’in eşsiz yorumuyla dinleyiciyle buluşacak olan unutulmaz müzik, içinde barındırdığı elektronik soundlar sayesinde alternatif bir pop müzik olarak karşımıza çıkıyor.

Genç sanatçı yeni müziği için şunları söylüyor:
“İncesaz’ın sevdiğim bir müziği olan Çok Aşığın Var Diyorlar’ı, Selim Öztürk düzenlemesiyle farklı bir üslupta yorumlamak eğlenceli ve sevdiğim bir iş oldu. Umarım tüm dinleyenlerin de birebir halde sevecekleri bir müzik olur.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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