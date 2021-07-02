“Süt içemeyenler, kalsiyum ihtiyacını maden suyundan karşılayabilirler’”

Günaydın, yaptığı açıklamada, kalsiyum mineralinin insan bedenine olan kıymetine değinerek şunları söyledi: ‘’Kalsiyum bedenimizde bulunan minerallerin yaklaşık %40’ını oluşturan, bedenimizde en fazla bulunan mineraldir. Kalsiyum hamilelik devrinde fetal büyüme ve emzirme devrinde değerli bir mineraldir. Diş ve kemiklerin oluşumu, kanın pıhtılaşması, hudut sistemi işlevleri için gerekli bir elementtir. Kas işlevlerinin yerine getirilmesinde ve enzim aktivasyonlarında da kıymetli rol oynamaktadır.’’

‘’Çocuklar günde en az 3, yetişkinler ise en az 5 bardak maden suyu tüketmelidir’’

Kalsiyumun en kıymetli kaynağının süt ve süt eserleri olduğunu lakin kimi şahısların çeşitli nedenlerle bunları tüketemediklerini belirten Günaydın, kâfi ölçüde kalsiyum alınmaması halinde bedende depolanan kalsiyum bilhassa kemik dokularından kana geçer bu da kemik yoğunluğunun azalmasına neden olur. Bayanlarda bilhassa menopoz periyodunda kemiklerde oluşan bu zayıflığın osteoporoza yol açabileceğini aktardı.

Besin Mühendisi Yasin Günaydın, bu noktada maden suyunun uygun bir seçenek olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

“Freşa olarak dünyada soğuk yüzeye çıkan seçkin maden suyu kaynaklarından birine sahibiz. Bilindiği üzere kaynağından çıkan maden suyunun soğuk olarak çıkması çok kıymetli. Sonradan soğutulan maden suları ek bir süreç gördüğü için bakteri üretme riski barındırır. Firmamız tarafından üretilen direk şişelenen İnişdibi Doğal Maden Suyu sıfır bakterili ve nitrit bulundurmayan Ca-HCO3 tipi maden suyudur. Süt içemeyen çocuklar yahut yetişkinler, kalsiyum gereksinimini maden suyundan karşılayabilir. Bilhassa gelişme çağındaki çocukların günlük en az 3-4 bardak maden suyu tüketmeleri değerlidir. Maden suyu tüketmeleri, hem kemik sıhhati açısından hem de gereksinim duydukları günlük kalsiyum ölçüsünün karşılanması bakımından son derece kıymetlidir. Bedenin kemik dokusu bozulduğunda, beden yerine yeni kemik bırakır. Bilhassa ergenlik periyodunda, yeni kemik eski kemik parçalanmasından daha süratli depolanır. Bununla birlikte, 20 yaşından sonra kemik kaybı, kemik oluşumunu geride bırakarak kırılgan, zayıf kemiklere yol açabilir. Bu aksilikleri engellemek için yetişkinlerin günlük en az 5-6 bardak maden suyu tüketmeleri gerekmektedir. Böylelikle günlük almaları gereken kalsiyum ölçüsünün yaklaşık % 30 unu karşılamış olurlar’’ açıklamasında bulundu.

Hibya Haber Ajansı