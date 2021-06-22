Süt kanser ve obeziteden koruyor

Sıhhatin hayat uzunluğu korunması için çocukluk çağında kâfi ve istikrarlı beslenmek, bilhassa de süt ve süt eserleri tüketimine yük vermek büyük değer taşıyor. Anne sütünden sonra çocuklarda en değerli besin kaynağının inek sütü olduğu uzmanlar tarafından da kabul ediliyor. Liv Hospital Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatih Aydın sütün yararlarını ve çocuklarda süt tüketiminin değerini anlattı.

Kalsiyum üzere spesifik besin öğesi takviyesi almak yerine, besin olarak süt tüketmenin sıhhat açısından daha aktif olduğunu biliyoruz. Günlük diyetimizde yer alan dört kıymetli besin kümesinden birisi olan süt ve süt eserlerinin bilhassa protein ve kalsiyum içeriği açısından tüketilmesini kesinlikle öneriyoruz. Süt içerisinde bulunan B2, B12, A vitaminleri, tiamin, niasin, fosfor ve magnezyum olmak üzere birçok besin öğesi kıymetli kaynaktır. Fakat demir ölçüsünün da düşük olduğu unutulmamalıdır. Çocuklar için önerdiğimiz günlük süt ölçüsü ortalama 2 su bardağı yani 500 ml kadardır.

Gerçek süt tüketimi nasıl olmalı?

Açık sütü kaynatırken meskende tam ayarlayamamak ve hava ile temas etmesi yüzde 60-100 üzere önemli protein ve mineral kayıplarına neden oluyor. UHT ve pastörize edilerek kullanılan sütlerde bu kayıp oranı çok az ölçüde. Bilhassa pastörize sütler günlük süt olarak tabir edilir ve biz bu sütlerin kullanılmasını öneriyoruz.

Hangi yaşta hangi süt tercih edilmeli?

Bilhassa 1 yaşa kadar muhakkak inek sütü verilmemeli. 2 yaşa kadar da mümkün olduğunca inek sütü kullanımından kaçınılmalı, onun yerine keçi sütü de katiyen kullanılmamalı. Ancak kefir, yoğurt, peynir üzere sütün mayalanması ile oluşan eserler tercih edilebilir. Birinci sırada kefir, ikinci sırada peynir, üçüncü sırada da yoğurt tercih edilmesini öneriyoruz.

Erken yaşta bilhassa 1 yaş içerisinde başlanan inek sütü önemli demir eksikliği anemisi, alerjik hastalıklara eğilim, kemik gelişiminde bozukluk, büyüme, gelişme geriliği üzere problemlere yol açabiliyor.

Çocuk çağında tüketilen süt ömür uzunluğu hastalıklardan gözetici tesir taşıyor

Süt içerdiği mineral, vitamin, protein, iyot, kalsiyum ile çocukların sağlıklı büyüme ve gelişmesine kıymetli ölçüde katkıda bulunur. Kemik gelişimi için kalsiyumun dışında yağ, karbonhidrat ve protein üzere besin öğeleri ile fosfor, magnezyum, flor, bakır ve çinko üzere besin öğeleri sütün içerisinde kâfi ölçüde var. Ayrıyeten sütün kâfi alımı, ilerleyen yaşlarda kemik yoğunluğunun azalması ile ortaya çıkan kemik erimesi riskini azaltıyor. Tıpkı vakitte süt alımı güzel olan çocuklarda diş çürükleri daha az görülüyor.

Süt tüketimi, ileri yaşlarda ortaya çıkabilen hipertansiyon hastalığı riski için de kıymet taşıyor. Kalsiyum, magnezyum ve fosforun az tüketimi ile kan basıncı artışı ortasında alakalı olduğu saptandı. Kâfi ölçüde süt içerek kan basıncının düzenlenmesine de katkıda bulunabiliriz.

Kansere karşı da hami

Süt alımı ile kimi kanser cinslerinde kesin olarak saptanmamış olsa da bilhassa kalın barsak ve prostat kanserleri riskinde azalma görüldüğü bildiriliyor.

Ayrıyeten süt ile beslenen çocuklarda kalsiyumun yağ yakıcı özelliği nedeni ile kilo denetimi daha uygun sağlanmış ve obezite sıklığında azalma saptanmıştır.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı