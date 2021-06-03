‘Tablolar’ Türk Telekom ile Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde konuşuyor

Türk Telekom’un, görme engellilere yönelik hazırladığı sesli betimlemeli yapıtlardan oluşan ‘Tablolar Konuşuyor Dijital Fotoğraf Sergisi’, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde ziyaretçilerine kapılarını açtı. Dünyaca ünlü 30 tablonun sesli betimlemeleriyle yer aldığı standın açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın iştirakiyle gerçekleşti. Stant 30 Temmuz’a kadar devam edecek.

Standın açılışını yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, yapıtları Türk Telekom’un az görenlere yönelik yürüttüğü Günışığı projesi kapsamında eğitim alan çocuklarla birlikte gezdi. Çocuklarla tablolara ve standa dair samimi diyaloglar kuran Erdoğan, Türk Telekom’a engellilere yönelik takviyelerinden ötürü teşekkür ettiğini belirtti.

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal da “Türk Telekom olarak, Türkiye’ye kıymet anlayışıyla projeler üretiyor, toplumsal sorumluluk yaklaşımımızın temeline, bilgiye erişimde fırsat eşitliğini de ekliyoruz. Telefon Kütüphanesi uygulamamızın 10. yılında, Cumhurbaşkanlığımız himayesinde düzenlediğimiz ‘Tablolar Konuşuyor Dijital Fotoğraf Sergisi’ de bu anlayışın bir eseri olarak hayat buluyor” dedi.

Türk Telekom; görme engellilerin bilgiye erişimine ve sanatla buluşmasına imkan sağlayan toplumsal sorumluluk projesi Telefon Kütüphanesi kapsamındaki ‘Tablolar Konuşuyor Dijital Fotoğraf Sergisi’ni Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde ziyarete açtı. Sesli betimlemeli 30 tablodan oluşan stant, Türkiye’nin en büyük kütüphanesi olan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde 31 Mayıs’tan itibaren hafta içi 09:15-17:45 saatleri ortasında görme engelli sanatseverler başta olmak üzere 30 Temmuz’a kadar tüm ziyaretçilere açık olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Türk Telekom CEO’su Ümit Önal ile birlikte açılışını yaptığı sergiyi, Türk Telekom’un görme engelli çocuklara yönelik yürüttüğü Günışığı projesinde eğitim alan çocuklarla birlikte gezdi. Erdoğan, sesli betimlemeli tabloları dinleyen çocukların standa yönelik tecrübeleri hakkında kendileriyle sohbet etti. Erdoğan, Türk Telekom’un engelli bireylere yönelik gerçekleştirdiği kurumsal toplumsal sorumluluk projeleri hakkında bilgi aldı. Açılışın akabinde Türk Telekom’un Günışığı projesindeki az gören çocuğun çizdiği tablo Emine Erdoğan’a ikram edildi.

‘’Sosyal sorumluluk projelerimizle görme engelli bireylerin ve herkesin toplumsal yaşama daha eşit ve daha etkin iştirakini artırarak sağlamaya devam edeceğiz.”

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal açılıştaki konuşmasında şunları söyledi: “Türk Telekom olarak, Türkiye’ye kıymet anlayışıyla projeler üretiyor, toplumsal sorumluluk yaklaşımımızın temeline, bilgiye erişimde fırsat eşitliğini de ekliyoruz. Telefon Kütüphanesi uygulamamızın 10. yılında, Cumhurbaşkanlığımız himayesinde düzenlediğimiz ‘Tablolar Konuşuyor Dijital Fotoğraf Sergisi’ de bu anlayışın bir eseri olarak hayat buluyor. Projelerimizde toplumun her bölümünü kucaklamayı ulusal sorumluluk düsturumuzun bir gereği olarak görüyoruz. Türkiye’nin başkan bilgi ve irtibat teknolojileri şirketi olarak, farkındalık oluşturan toplumsal sorumluluk projelerimizle görme engelli bireylerin ve herkesin toplumsal yaşama daha eşit ve daha etkin iştirakini artırarak sağlamaya devam edeceğiz.”

Kenan İmirzalıoğlu’nun sesinden ‘Çanakkale Savaşı-Son Mermi’ tablosu

Dünyaca ünlü 30 sesli betimlemeli tablo, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketlerinden Vestel’in ekranları aracılığıyla ziyaretçilerle buluşuyor. Türk Telekom’un reklam yüzü Kenan İmirzalıoğlu ise Namık Kemal İsmail’in ‘Çanakkale Savaşı- Son Mermi’ isimli tablosuna sesiyle hayat verdi. Stantta seslendirilen öbür yapıtlardan kimileri Johannes Vermeer’in İnci Küpeli Kız, Edward Munch’ın Çığlık, Leonardo Da Vinci’nin Mona Lisa, Osman Hamdi Bey’in Kaplumbağa Terbiyecisi, Vincent Van Gogh’un Arles’teki Yatak Odası ve Claude Monet’in Gelincikler ve İzlenim: Gündoğumu tabloları oldu.

Görme engelli bireyler bu yapıtlara diledikleri rastgele bir vakitte Telefon Kütüphanesi taşınabilir uygulaması aracılığıyla da ulaşabilecek. Ayrıyeten görme ve işitme engelli ziyaretçiler, tekrar onlar için özel olarak geliştirilen, ferdi kullanıma uygun olarak tasarlanmış istikamet bulma uygulaması “Sesli Adımlar” ile akıllı telefonları üzerinden sesli yönlendirme ve ikonlar aracılığıyla hem sergiyi hem de kütüphaneyi ziyaret edebilecekler.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı