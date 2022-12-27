Taciz ateşine 12 terörist etkisiz!

ANKARA (İGFA) – Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine terör unsurlarına karşı mücadelenin devam ettiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, taciz ateşi açan 12 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildiği kaydedildi.
Kahraman Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor.
Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/VYeLvdi0Ky
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 27, 2022
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