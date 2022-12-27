Taciz ateşine 12 terörist etkisiz!

ANKARA (İGFA)  – Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine terör unsurlarına karşı mücadelenin devam ettiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, taciz ateşi açan 12 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildiği kaydedildi.

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    27 Aralık 2022  

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