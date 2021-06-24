Takip yazılımları tehdit saçıyor

Siber güvenlik şirketi ESET tarafından yapılan araştırma, yaygın olarak kullanılan Android takip yazılım uygulamalarının güvenlik açıklarıyla dolu olduğunu ortaya koydu. Araştırma sonuçlarına nazaran hem takip edenin hem de kurbanın saklılığı ve güvenliği tehdit altında.

Takip yazılımları, aygıtlarına yazılım yüklenenlerin faaliyetleri hakkında bilgi toplanmasını, bunların iletilmesini ve saklanmasını içeren dijital casusluk olarak da tanımlanabilecek adımlardan oluşuyor. Bu tıp yazılımlar, kurbanın aygıtının GPS pozisyonunu, konuşmalarını, fotoğraflarını, tarayıcı geçmişini ve daha fazlasını izleyebiliyor. Takip yazılımı üreticileri, göz önünde olmak ve takip yazılımı olarak işaretlenmekten kaçınmak için, uygulamalarını çocuklara, çalışanlara yahut bayanlara müdafaa sağlamak amaçlıymış üzere tanıtıyorlar.

ESET telemetrisinden elde edilen bilgilere nazaran, takip yazılımı uygulamaları son birkaç yılda giderek daha tanınan hale geldi. 2019 yılında, 2018’den neredeyse beş kat daha fazla Android takip yazılımı tespit edildi. 2020 yılında ise 2019’dan yüzde 48 daha fazla takip yazılımı görüldü. Takip yazılımı uygulamaları etik olarak sorgulanabilir davranışları teşvik ediyor. Birden fazla taşınabilir güvenlik tahlili bu uygulamaları istenmeyen yahut ziyanlı olarak işaretliyor. Uygulamalar, kullananların kurmuş olduğu rastgele bir uygulamadan daha fazla bilgi toplama, saklama ve gönderim erişimi istiyor.

58 uygulamada 150’den fazla güvenlik sorunu tespit edildi

ESET araştırmacısı Lukas Štefanko, kullanımı giderek artan Android uygulamalarındaki güvenlik ve zımnilik problemlerine odaklanılarak yürütülen araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Araştırma kapsamında Android platformunda çalışan, 86 farklı üretici tarafından sağlanan 86 farklı takip yazılımı uygulaması manuel olarak tahlil edildi. Önemli güvenlik ve saklılık meseleleri tanımlandı. Örneğin bir saldırgan uygulamayı kullanarak kurbanın aygıtının denetimini, bir takipçinin hesabını ya da bilgilerini ele geçirebilir. Saldırgan uydurma deliller yükleyerek kurbana komplo kurabilir yahut kurbanın akıllı telefonunda uzaktan kod yürütmesine neden olabilir.

Uygulamalar çok önemli güvenlik problemleri barındırıyor

Štefanko araştırma sonuçları ile ilgili bilgi verirken şunları söyledi: “Yaptığımız araştırma, takipçi yazılımının gelecekteki potansiyel müşterilerine, eşlerine ve sevdiklerine karşı yazılım kullanmayı tekrar gözden geçirmeleri için bir ihtar vazifesi görmeli zira hem etik değil hem de eşlerinin özel ve samimi bilgilerinin açığa çıkmasına neden olabilir. Onları siber hücum ve dolandırıcılık riski altında bırakabilir. Takipçi ve kurban ortasında yakın bir alaka olabileceğinden, takipçinin özel bilgileri de açığa çıkabilir. Araştırmamız sırasında, birtakım takipçi yazılımlarının uygulamayı kullanarak takipçiler hakkında bilgi sakladığını ve takipçiler dataların silinmesini talep ettikten sonra bile kurbanlarının datalarını bir sunucuda topladığını tespit ettik.

Android uygulamalarının 58 adedinde, bir kurban üzerinde önemli bir tesiri olabilecek toplam 158 güvenlik ve kapalılık sorunu keşfettik. Takipçinin yahut uygulama üreticisinin bile risk altında olabileceğini gördük. 90 günlük koordineli bilgilendirme siyasetimizi izleyerek, etkilenen üreticilere bu problemleri tekraren bildirdik. Ne yazık ki, bu güne kadar, sadece altı üretici uygulamalarında bildirdiğimiz sıkıntıları çözdü. Kırk dört üretici yanıt vermezken yedi üretici, yaklaşan bir güncellemede meselelerini çözeceğine dair kelam verdi, lakin şimdi yamalı güncellemeler yayımlamadı. Bir satıcı da bildirilen problemleri düzeltmemeye karar verdi.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı