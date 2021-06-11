Tamamen Elektrikli İlk Gran Coupé BMW i4 Yollara Çıkmaya Hazır

Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu BMW’nin büsbütün elektrikli birinci Gran Coupé modeli BMW i4 tutkunlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Mayıs ayında gerçekleşen BMW Group 2021 Online Basın Konferansı’nda görücüye çıkan BMW i4, WLTP normlarına nazaran 500 km’yi aşan menziliyle dikkatleri üzerine çekiyor. Beşinci kuşak BMW eDrive teknolojisine sahip model, 2022 yılının birinci çeyreğinde Türkiye’de yollara çıkacak.

Dinamik sürüş özelliklerini çağdaş, şık ve sportif bir dizaynla birleştiren BMW’nin büsbütün elektrikli birinci Gran Coupé modeli BMW i4’ün teknik ayrıntıları açıklandı. İç yerdeki ferah ve kullanışlı dizaynını sıfır emisyon ile bir ortaya getiren BMW i4, birinci etapta eDrive40 ve M50 olmak üzere iki farklı versiyonuyla meraklılarının beğenisine sunulacak. En güçlü versiyonu olan BMW i4 M50 modeli, tıpkı vakitte markanın ‘’tamamen elektrikli birinci M Performance otomobili” unvanına da sahip olacak.

Yüksek Menzil, Performans ve Emisyonsuz Sürüş Keyfi

İki farklı alternatifle gelen BMW i4, birinci olarak eDrive40 ve M50 versiyonlarıyla kullanıcılarına sunulacak. Geriden çekişli sürüş keyfiyle BMW i4 eDrive40, 340 bg güç ve 430 Nm tork üretirken 0’dan 100 km/s sürate 5.7 saniyede ulaşabiliyor. BMW i4 eDrive40, WLTP normlarına nazaran tam şarj ile 590 km’lik yol kat edebiliyor. BMW’nin büsbütün elektrikli birinci M arabası olan BMW i4 M50 ise, hem ön hem de art aksta yer alan iki elektrik motoru sayesinde 544 bg güç ve 795 Nm tork üretiyor. 0’dan 100 km/s sürate sadece 3.9 saniyede ulaşabilen BMW i4 M50, WLTP normlarına nazaran tam şarj ile 510 km’lik menzil bedeli sunuyor.

Beşinci Jenerasyon eDrive ile Gelişmiş Batarya Teknolojisi

Beşinci jenerasyon eDrive teknolojisi, BMW i4’ün kullanıcılarına yüksek menzil ve performansı bir ortada sunabilmesine yardımcı oluyor. Ayrıyeten, beşinci kuşak eDrive’ın dört tekerlekten çekiş teknolojisi birinci kez BMW i4’de kullanılacak. BMW i4 için özel olarak tasarlanan batarya, 72 hücreli dört modül ve 12 hücreli üç modülden oluşuyor. Beşinci kuşak eDrive teknolojisi ve Kombine Şarj Ünitesi (CCU) ile BMW i4, birden fazla ve farklı cinste şarj istasyonlarının da kullanılabilmesine imkan sağlayacak.

BMW i4’de yer alan Entegre denetim ünitesi, arabanın süratli bir biçimde şarj edilebilmesine imkan tanıyacak. Böylelikle, BMW i4’ün boş bataryası AC şarj ile 8.5 saatten daha kısa bir müddette tam şarj olabilecek. BMW i4, DC şarj istasyonunda ise 10 dakikalık şarj süreci ile yaklaşık 164 km menzil sunacak.

Pürüzsüz Aerodinamik Tasarım

Aerodinamik ve esnek dizaynıyla öne çıkan BMW i4, 4783 mm uzunluğa, 1852 mm genişliğe ve 1448 mm yüksekliğe ve 2856 mm aks aralığına sahip. 470 litrelik bagaj hacmi tıpkı vakitte 1290 litreye kadar genişleyebiliyor. Modelin saklı kapı kolları, pürüzsüz şekillenen yüzeyleri, ön yan panellerdeki hava delikleri ve hafif tasarım jantları BMW i4’ün aerodinami ve menziline katkıda bulunuyor. Standart olarak LED farlarla gelen BMW i4, opsiyonel olarak BMW Selective Beam, BMW Laserlight ve Adaptif LED Farlar ile de sipariş edebilecek.

İç Yerde Akustik Konfor

Standart olarak akustik cam ve BMW Live Cockpit Professional ile gelecek BMW i4’de, ortam aydınlatması ve LED fiber optik ışık şeritleri opsiyonel olarak sunulan özellikler ortasında yerini alacak. Ayrıyeten, 16 hoparlör ve 464 watt ses gücüne sahip Harman Kardon Surround ses sistemi de opsiyonel olarak tercih edilebilecek.

Akıllı Sürüş ve Bilgi Sistemleri

Yeni BMW iDrive sistemi, BMW Kavisli Ekran ve gelişmiş BMW Head-Up Display’in hassas bir ahenk içerisinde çalışmasına imkan tanıyor. 12,3 inç bilgi ekranı ve 14,9 inç denetim ekranını birleştiren BMW Kavisli Ekran, şoföre dönük tek bir cam yüzeyden oluşuyor. Şoför, Head-Up Display’de gösterilen içeriğin tipini ve ölçüsünü istediği vakit şahsî tercihlerine yahut mevcut trafik durumuna nazaran uyarlayabilecek. Ayrıyeten, Yeni kuşak BMW iDrive ile BMW i4’te yer alan BMW Akıllı Ferdî Asistan için de ek özellikler gelecek.

Sürdürülebilir Bedeller ve Şeffaf Tedarik Zinciri

BMW i4, üretim sürecinde sadece hidroelektrik santrallerinden elde edilen yenilenebilir güç kullanmasıyla dikkat çekiyor. Yüksek oranda geri dönüşümlü gereçlerden üretilen BMW i4 bu sayede, doğal kaynakları daha sorumlu bir biçimde kullanarak karbon ayak izini minimuma indirmeyi hedefliyor.

Beşinci jenerasyon eDrive teknolojisi için de sırf yenilebilir kaynaklardan elde güç sağlamayı amaçlayan BMW Group, bunun için pil hücresi üretiminde rol alan tüm paydaşlarından gereken taahhütleri aldı. BMW i4’ün en son teknoloji pil hücreleri geliştirilirken kullanılan kobaltın ölçüsü yüzde ondan çok daha düşük bir düzeye indirildi . BMW Group pil hücrelerinde kullanılan kobaltı evvel kendisi tedarik ediyor, daha sonra pil hücresi üretiminden sorumlu iş ortaklarının kullanımına sunuyor. Böylelikle tüm süreçlerde tam nezaret uygulanması mümkün oluyor. Tıpkı halde gerekli lityum da BMW Group’un uyguladığı şeffaf süreçler ile tedarik ediliyor. BMW i4’ün elektrik motorlarında ise tabiatta ender bulunan toprak elementlerinin kullanılmasından kaçınan bir tasarım unsuru yer alıyor. Bu prensip çerçevesinde BMW i4’ün çok sayıda bileşeni için de yüksek kaliteli geri dönüştürülmüş plastiklerden yararlanılıyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı