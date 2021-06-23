Tamamen Elektrikli Jaguar I-PACE Everesting Mücadelesini Tek Şarjla Tamamlamayı Başardı

Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörlüğünü üstlendiği Jaguar’ın büsbütün elektrikli performans SUV’u Jaguar I-PACE ile Olimpiyat ve Dünya şampiyonu bisikletçi Elinor Barker, Everesting gayreti için bir ortaya geldi. Dünya çapında efsaneleşen “Everesting” gayreti, bu kere Jaguar I-PACE ile İngiltere’nin Cumbria bölgesindeki Great Dun Fell Dağı’nın dik yokuşlu, virajlı ve donma noktasına yakın sıcaklıklarıyla meşhur asfalt yollarında gerçekleştirildi. Elinor Barker X Jaguar I-PACE Everesting gayreti buluşmasında, Jaguar I-PACE, çabayı tek şarjla tamamlamayı başardı.

Elinor Barker’ın Jaguar I-PACE ile tek şarjla Everesting uğraşını tamamlamayı başardığı Great Dun Fell Dağı’ndaki asfalt yol, yüksek rakımıyla birlikte dik yokuşları ve kompleks virajlarıyla da biliniyor. Great Dun Fell Dağı’nın 848 metrelik yüksekliği donma noktası sıcaklıklarına ulaşan iklim zorluklarını da beraberinde getirirken, tıpkı vakitte Jaguar I-PACE’in her türlü yol şartıyla en yeterli formda başa çıkabildiğini de tekrar kanıtlamış oldu.

Yüksek Rakım, Keskin Virajlar ve Dik Yokuşlar

Son periyotlarda bisikletçilerin favori aktivitelerinden biri haline gelen Everesting meydan okuması fakat Everest Dağı’nın toplam yüksekliği olan 8.848 metrelik uzaklığın kat edilmesiyle tamamlanabiliyor. Bunun için Elinor Barker, Jaguar I-PACE ile bir rampa boyunca tekrarlı bir halde inip çıkarak 11,6 kilometrelik başlangıç noktasına dönüş aralığı de dahil olmak üzere toplamda 199,6 kilometre yol kat etti. Bisikletçiler tarafından “İngiltere’nin Mont Ventoux’sü” olarak da bilinen Great Dun Fell Dağı, İngiltere’deki en yüksek rakımlı rotaya da mesken sahipliği yapıyor. Ayrıyeten, asfaltın epey dar olduğu yol üzerinde meydan okumanın başlangıç noktasından doruğa kadar uzanan tırmanış rotasına çok sayıda keskin viraj ve eğimi yüzde 20’ye varan yollar eşlik ediyor.

Rejeneratif Frenleme Sayesinde Daha Fazla Menzil

Elinor, 16 tıp boyunca I-PACE’in rejeneratif frenleme teknolojisini kullanarak elde ettiği ek yüzde 60’lık güç geri kazanımı ile çabayı tamamlamayı başardı. Ayrıyeten, güç bakımından hayli zorlayıcı olmasına karşın gücünün yüzde 31’ni, yani 128 kilometrelik sürüş menzilini de koruma edebildi. Jaguar I-PACE’de kullanılan rejeneratif frenleme teknolojisi sayesinde elde edilen güç geri kazanımı sistemi aracın bilhassa yokuş aşağı inişlerde 0,4 G’ye kadar yavaşlama imkanı sağlarken birebir vakitte aracın bataryasını da şarj ediyor. Jaguar Racing’in Formula E programından faydalanarak geliştirdiği sistem, bir yarışta yaklaşık yüzde 30’luk ek güç sağlıyor.

Jaguar I-PACE Hakkında

Sahip olduğu 90kWh lityum-iyon batarya ile kullanıcılarına WLTP normlarına nazaran 470 km’lik bir menzil sunan ve yalnızca 45 dakikada boş bataryasını 80 doluluk düzeyine ulaştırabilen Jaguar I-PACE’te ön ve art aksta iki başka elektrikli motor misyon yapıyor. Hafif, kompakt ve verimli bu motorlar ile I-PACE 0-100 km/s hızlanmasını yalnızca 4.8 saniyede tamamlayarak 400 beygir güç ve 696 Nm tork üretiyor.

Everesting Hakkında

Everesting, dünyanın en yüksek noktası olarak kabul edilen Everest Dağı’na tırmanmak yerine belirlenen bir yokuşu tekraren inip çıkarak Everest yüksekliği olan 8 bin 848 metreye ulaşma etkinliğidir. “Everesting” olarak tanımlanan birinci aktiflik, 1924 yılında Everest’te kaybolan George Mallory’nin torunu George Mallory tarafından gerçekleştirilmiştir.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı