Tanju Özcan, Nagehan Alçı'yı 'ti'ye aldı… Gelmiş kokuyu alan!

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan son meclis toplantısında gazeteci Nagehan Alçı’yı ‘ti’ye aldı.

BOLU (İGFA) – Bolu Belediyesi’nin canlı yayınladığı meclis toplantısında meclisteki diyalogtan bir kesiti sosyal medya hesabından paylaşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Geliyor, gelmekte olan dedik. Zaten gelmiş kokuyu alan” yorumunda bulundu.

Başkan Özcan, sosyal medya hesabndan “Belediye Meclis toplantımızda Ak Partili bir meclis üyesi Nagehan Alçının Millet İttifakı saflarına geçtiğini söyledi. O dönmüşse bu iş bitmiştir. Geliyor gelmekte olandan dedik zaten gelmiş kokuyu alan” diyerek kendi diyalogunun geçtiği bir bölümü video olarak yayımladı.

O anları paylaşan Özcan “Belediye Meclis toplantımızda Ak Partili bir meclis üyesi Nagehan Alçının Millet İttifakı saflarına geçtiğini söyledi.

Tanju Özcan’ın meclis grubunda AK Parti ve MHP’li üyelere göndermede bulunarak sık sık espriler yapması dikkat çekti.





Kaynak : İGFA