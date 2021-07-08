Taraftar birikim yaparken spor kulübü kazanacak

Yeterli bir futbol takipçisi olduğunu belirten İstinye Üniversitesi Memleketler arası Ticaret ve İşletmecilik Kısmı Öğretim Üyesi Dr. Levent Sümer, Fibaemeklilik, Re-Pie Portöy İdaresi ve Galatasaray Spor Kulübü ile birlikte hayata geçirilen “Galatasaray Emeklilik Planı” projesinde tüm kurumlarla birlikte çalıştıklarını ve taraftarlar birikim yaparken, spor kulübünün de kazanacağını söyledi. Türkiye’de bir birinci olan bu plan sayesinde taraftarlar yüzde 25 devlet katkısı ile birikim yapmanın yanı sıra kulüplerin belirlediği çeşitli avantajlardan da yararlanabiliyor. Spor kulüpleri ise alternatif ve uzun vadeli bir gelir modeli elde etmiş oluyorlar.

Ferdî Emeklilik Sistemine iştirak Türkiye’de her geçen gün artıyor. Emeklilik Nezaret Merkezi’nin Mayıs bilgilerine nazaran, 12 milyon 657 bin 156 kişinin katıldığı fonlarda toplam birikim 183,7 milyar TL’yi buldu. Emeklilik fonlarına ilgi artmaya devam ederken, farklı ve alternatif yatırım ve finansman modelleri üzerine çalışmalar yürüten İstinye Üniversitesi (İSÜ) İktisadi, İdari ve Toplumsal Bilimler Fakültesi (İİSBF) Milletlerarası Ticaret ve İşletmecilik Kısmı Öğretim Üyesi Dr. Levent Sümer, Fibaemeklilik ve Re-Pie ile spor kulüpleri taraftarları için yeni bir emeklilik modeli projesinde birlikte çalıştılar. Bir yatırım ve finansman modeli olan projede kulüpler emeklilik ve portföy idaresi şirketleri aracılığıyla kendi emeklilik planlarını oluşturuyor. Taraftarlar, futbolcular, kulüp yöneticileri ve üyeleri velhasıl topluluğun tüm paydaşları bu emeklilik planından yararlanabiliyor. Bu plan sayesinde taraftarlar yüzde 25 devlet katkısının yanı sıra kulüplerin sağladığı avantajlardan da yararlanabiliyor. Yalnızca taraftarlar değil, isteyen herkes bu plana katılabiliyor. Spor kulüpleri ise alternatif ve uzun vadeli bir gelir modeli elde ediyorlar. Dünyada ve Türkiye’de bir birinci olma özelliğini taşıyan projeyi Türkiye’de uygulayan birinci kulüp ise Fibaemeklilik ve Re-Pie Portföy İdare işbirliği ile Galatasaray Spor Kulübü oldu.

Fon idare bedeli spor kulübü ile paylaşılıyor

Spor kulüpleri ismine kurulan emeklilik fonlarına katılanlardan toplanacak katkı hisselerinin yatırıma yönlendirilmesi portföy idaresi şirketleri tarafından gerçekleştiriliyor. Fon sayesinde kulüp bir gelir elde ederken taraftar da birikimini kulübüne özel fonda kıymetlendirerek hem kulübüne dayanak oluyor hem de taraftara özel avantajlardan yararlanabiliyor. Proje ayrıyeten emeklilik fonu içerisinde yer alan yatırım enstrümanlarının direkt yahut dolaylı olarak kulübe yarar sağlayan araçlardan seçilmesine imkân sağlayarak spor kulübünün getirisini artırmaya da imkan sağlıyor.

“Kendi içerisinde dönen bir ekosistem”

Doktora tezinde de finansmana vatandaşın ortak olduğu ve bunun gelirinden vatandaşın faydalandığı bir sistem ile kendi içinde dönen bir ekosistem kurguladığını belirten Dr. Sümer, ‘’Şimdi Fibaemeklilik’in daldaki tecrübesi, hizmet anlayışı ve yaklaşımı ve Re-Pie Portföy Yönetimi’nin fon idare deneyimi ile Galatasaray Spor Kulübü idaresinin inanması ile başlayan bu proje ile tezimde belirttiğime benzeri bir ekosistemin piyasada gerçekleşmiş olmasından memnunluk duyuyorum. Spor kulüpleri, maddi zorluklarını bu projenin yarattığı ekosistem ile aşabilir; artık tüm Galatasaray taraftarlarının emeklilik birikimlerini bu planda kıymetlendirme zamanı” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı