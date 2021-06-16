Tarih yazan Cadillac Rahmi M. Koç Müzesi’nde

Türkiye’nin birinci ve tek sanayi müzesi Rahmi M. Koç Müzesi, yeni nesneler ile koleksiyonunu genişletmeye devam ediyor. Müzenin en yeni nesnesi, 1903 model Cadillac oldu. Tek silindirli motoru, eğimli direksiyon simidi, pirinç lambaları ve havalı kornasıyla sergilenen Cadillac, otomotiv sanayisinde yazdığı tarihi meraklılarına aktarıyor

Sanayi, ulaşım ve irtibat tarihinin efsanelerinden oluşan 14 binin üzerindeki nesne ile geçmişi bugünde yaşatan Rahmi M. Koç Müzesi, yeni bir nesneye konut sahipliği yapıyor. 1903 model Cadillac, müzenin klasik araba koleksiyonuna eklendi. Yalnızca kendi devrinde ilgi görmekle kalmayıp vaktin ilerisindeki gelişmelere de kılavuzluk eden Cadillac, 1902 yılında Henry Leland tarafından üretildi. İsmini, 1701 yılında Detroit kentini kuran Fransız kaşif Antoine De La Mothe Cadillac’tan alan arabanın birinci prototipi, Model A olarak isimlendirildi.

Birinci Cadillac, at arabası görünümünden tam ayrılmamış olsa da eğimli direksiyon simidi, aks pimleri, debriyaj ve fren pedalları üzere teknik ayrıntıları ile dikkat çekiyordu. Ocak 1903’te New York Araba Fuarı’nda gördüğü ilginin akabinde Model A’dan 2 bin 300 adet sipariş edildi. Cadillac’ın eksiksiz bir dizayna sahip tek silindirli motoru, birden fazla tek silindirli motordan daha fazla güce sahipti ve 1909-1914 yılları ortasında dört silindirli modelleri de üretilmesine karşın popülerliğini korudu.

Rahmi M. Koç Müzesi’nde sergilenen ve en eski Cadillac olduğu iddia edilen arabanın, piyasaya sürüldüğü devirde ek fiyata tabi olan, geriden giriş yapılan bir art koltuk eklentisi mevcut. Birebir devirde yeniden ekstra aksesuar olarak sunulan pirinç lambalar, havalı korna ve yana monte edilmiş sepetler de bulunuyor. Aracın en büyük özelliği, 1850 yıllarında silah endüstrisinde birinci kere kullanılan lakin fazla yayılmayan toleranslar sistemi. Kesimler ortasında değişime imkan sağlayan ve performans, bakım, tamir kolaylığı ve uzun ömür açısından kural olan toleranslar sistemi bugün endüstrinin her kısmında kullanılıyor.

Rahmi M. Koç Müzesi hakkında:

Rahmi M. Koç Müzesi Türkiye’nin ulaşım, sanayi ve irtibat tarihindeki gelişmeleri yansıtan birinci ve tek sanayi müzesidir. 14 binin üzerinde nesneden oluşan koleksiyonu, çocuklara yönelik eğitimleri ve atölyeleri ile kültür ve eğlenceyi bir ortada sunabilen tek adres olan Rahmi M. Koç Müzesi Mustafa V. Koç/Lengerhane binası ve Hasköy Tersanesi olmak üzere iki tarihi bina ile halihazırda 11 bin 250 m2’lik kapalı alana ve yaklaşık 17 bin metrekarelik açık alana sahiptir. Müze, salı-cuma 10.00 – 17.30, cumartesi 10.00 – 19.00 saatleri ortasında ziyaret edilebilir. Müzeye giriş fiyatı yetişkinler için 28 TL, öğrenciler için 12 TL’dir.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı