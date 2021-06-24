Tarımda Teknolojik Çözümler Yarışmasında Ödüller Sahiplerini Buldu.

Teknolojide Bayan Derneği’nin (Wtech), bayan girişimcilere yönelik, tarımın sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak ve tesirini güçlendirecek yeni fikir, proje, eser ve hizmetleri teşvik etmek hedefiyle düzenlediği Tarım ve Orman Bakanlığı’nın da dayanağını alan “Tarımda Teknolojik ve İnovatif Çözümler” yarışında mükafatlar sahiplerini buldu. Teknolojide Bayan Derneği (Wtech) tarafından düzenlenen ve tarımın sürdürülebilirliğine katkı sağlayan fikir ve projeleri teşvik etmeyi hedefleyen “Tarımda Teknolojik ve İnovatif Çözümler” yarışında mükafatlar sahiplerini buldu. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın takviyesini alan müsabakada, erken basamak tarım teşebbüsü Nanomik, 100 bin TL’lik mükafatın sahibi olurken üniversite kategorisinin birincisi ConFarm takımı 30.000 TL’lik mükafata hak kazandı. Ödül Merasimi 17 Haziran 2021 tarihinde, çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Merasimde konuşmacı olarak Teknolojide Bayan Derneği Kurucu İdare Heyeti Lideri Zehra Öney, Küresel Compact Türkiye İdare Heyeti Lideri ve Akkök Holding CEO’su Ahmet Dördüncü yer aldı. Bayan girişimcilerin sürdürülebilir tarım teknolojilerine ağırlaşmasını sağlamayı amaçlayan yarış, UNDP’nin Global Maksatları kapsamında, “Açlığa Son” başlığı çerçevesinde kurgulandı. Tarımda dönüşüm yaratacak yenilikçi tahlilleri olan bayan mühendis, veteriner tabip ve girişimcileri destekleyen “Tarımda Teknolojik ve İnovatif Çözümler” yarışı ile tıpkı vakitte, gençlerde sürdürülebilirlik, ekip çalışması, proje geliştirme, sorun çözme, liderlik ve sorumluluk alma şuurunun de geliştirilmesi hedeflendi. FMO, European Bank, Yemek Sepeti, Cargill, SAS, Kredi Kayıt Kurumu, EBRD, Tekfen, Amazon Web Services ve AdColony’nin dayanaklarıyla hayata geçen müsabakaya ilgi ağır oldu. Üniversite Öğrencileri ve Erken Basamak Teşebbüsler Katıldı “Üniversite” ve “Girişimci” olmak üzere iki farklı kategoride düzenlenen yarışta ön elemeyi geçen girişimcilere, heyet değerlendirmesi öncesi düzenlenen girişimcilik kampı ile gelişim takviyesi de verildi. 17 Haziran 2021 tarihinde çevrimiçi gerçekleştirilen ödül merasiminde, dereceye giren teşebbüsçü ve öğrenci kategorisindeki kadrolar mükafatlarını aldılar. Toplam 145 Bin TL Ödül Verildi Ön elemeyi geçen 10 üniversite ve 10 erken evre teşebbüs takımı ortasından, heyet değerlendirmesi sonucunda Erken Etap Teşebbüsçü ödülünün sahibi Nanomik isimli teşebbüsü ile Buse Berber Örçen oldu. Üniversite kategorisinde ise ConFarm grubu birinci, Mühendis Beyinler ikinci, Kybele’s Garden takımı ise üçüncü seçildi. Teşebbüsçü kategorisinde birinci seçilen teşebbüs 100.000 TL, üniversite kategorisinde birinci 30.000 TL, ikinci 10.000 TL, üçüncü ise 5.000 TL para mükafatına hak kazandı. Zehra Öney: “Tarımda Bayanın Gücünü ve Potansiyelini Ortaya Çıkarmalıyız.” “Kurulduğumuz günden bu yana bilhassa STEM alanındaki bayan sayısını arttırarak, daldaki uzman insan kaynağına görünür bir katkı sağlamaya çalışıyoruz” diyen Teknolojide Bayan Derneği Kurucu Lideri Zehra Öney şunları söyledi: “Teknolojide Bayan Derneği olarak bayanların iş gücünü ardımıza alıyoruz. 2023 yılı için AgTech pazarında öngörülen sayı 800 milyona yaklaşmaktadır. Pandemi İle birlikte, dünyanın geleceği için tarımda sürdürülebilirlik amaçları konusu önceliğini arttırdı. BM varsayımlarına nazaran 2050 yılında dünya nüfusu 10 milyara ulaşacak. Bu da gelecekte kâfi yiyecek bulma ve besin güvenliği konusunda insanlığı endişelendiriyor. BM Besin ve Tarım Örgütü (FAO) 2050’de öngörülen nüfusu beslemek için, besin üretiminin yüzde 70 oranında artması gerektiği açıkladı. Bu nedenle tarım sanayisinin kapasitesini yeterli kullanarak tesirli ve verimli bir biçimde çalışır hale getirilmesi gerekir. Bu randıman ise teknolojinin tarıma entegrasyonu ile sağlanabilir. Türkiye tarım alanında büyük bir potansiyele sahip. GSYH’da tarımın hissesi 2020 yılında yüzde 6,5’e ulaştı. Ülkemizin tarım kesimi için 2023 prestijiyle ulaşmayı planladığı; ziraî gayri safi yurtiçi hasılayı 150 milyar dolara ve tarım ihracatını 40 milyar dolara çıkarma gayesi değerli göstergelerdir. Biz de bu yarışla teknolojideki eğitim, bilgi ve birikimini tarım kesiminin inovasyonla gelişmesine aktaran bayanlarımızı destekleyerek, tarım dalının büyümesine katkı sağlamayı hedefledik. Bundan sonra süreçte bayanlarımızın bu alandaki çalışmaların gelişmesi ismine insanlarımızı heveslendirmek ve ülkemize, dünyamıza yararlı işlerin hayata geçmesini sağlayacağız.” Wtech’in Amacı, Teknolojide Yetişmiş İşgücü Açığını Gidermek Teknolojide Bayan Derneği (Wtech), 31 Ocak 2019 tarihinde, bilim ve teknoloji alanlarında eksik olan ve gitgide de eksikliği artacak olan, alanında uzman insan gereksinimini kapatmak, uzmanlık eğitimlerine yatırım yapıp yetişmiş birey sayısını artırmak, Türkiye’yi teknoloji konusunda güçlü bir halde, global rekabette avantajlı bir ülke haline getirmek; Türkiye’nin refah gücünü arttırmak için kurulmuştur. EDİTÖRE NOT: Müsabakada ödül kazanan projeler hakkında bilgi; Erken Evre Teşebbüsçü Mükafatı: NANOMİK Buse Berber Örçen’in kurucusu olduğu Nanomik, besin ve tarım eserlerine yönelik yüzde 100 doğal tahliller geliştiren bir biyoteknoloji firması. Teşebbüsün mottosu ise “Tarladan Sofraya Tabiattan Gelen Koruma” Nanomik, geleceğin en kıymetli sentetik pestisit alternatifi olan biyopestisit pazarına, bitkisel moleküllerin çevresel şartlara karşı dayanımını arttıran, sentetik koruyucular kadar stabil ve tesirli olmalarını sağlayan mikroenkapsülasyon teknolojisi geliştirdi. Patentli mikroenkapsülasyon teknolojisi ile geliştirdiği eserler, kullanıcıların alışık olduğu sistemi değiştirmeden uygulayabilecekleri kullanıcı dostu tahliller sağlıyor. Ayrıyeten yüzde 90’ın üzerinde yerli kaynaklardan üretiliyor. Üniversite Kategorisi Birincilik Mükafatı: ConFarm Elif Nisa Güler’in liderlik ettiği ConFarm konteynerlar içerisinde hidroponik tarım sistemi kullanarak gelişmiş kentlerin beton meydanlarından Afrika’nın uzak köylerine kadar her yerde geleceğin tarımını yapmak amacıyla çalışıyor. ConFarm transparan konteynerleri ile üretiyor. Çok daha dar alanda, 8 kat daha az su kullanarak, 10 kat daha fazla randıman alan ConFarm konteynerleri, pestisit kullanımına gereksinim duymuyor. İkincilik Mükafatı: Mühendis Beyinler Betül Demir’in liderlik ettiği Mühendis Beyinler uydudan ve dronelardan alınan bilgilere nazaran yerdeki hastalığın varlığının tespit edilerek drone uçuşları ile hastalıklı alanlardan imaj elde edilmesini ve üreticilere bilgi akışını sağlayan bir proje geliştirdi. Üçüncülük Mükafatı: Kybele’s Garden Aygen Savaş Alkan’ın liderlik ettiği Kybele’s Garden mikroalg yetiştirmek maksadıyla hayata geçirilecek üretim platformları üzerinde ikinci bir eş vakitli üretim katmanı olarak hidroponik akıllı dikey tarım sistemi kurma ve alg besi ortamı ile uyumlu tarım eserlerinin üretimi sağlama projesi geliştirdi.Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı