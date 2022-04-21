Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) yıllık 80,99, aylık 16,69 arttı

Tarım-GFE’de (2015=100), 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 16,69, bir önceki yılın Aralık ayına göre 28,50, bir önceki yılın aynı ayına göre 80,99 ve on iki aylık ortalamalara göre 36,85 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde 9,60, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde 17,69 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde 47,24, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde 86,59 artış gerçekleşti.

Tarım-GFE yıllık değişim oranı (), Şubat 2022

Yıllık Tarım-GFE’ye göre 4 alt grup daha düşük, 7 alt grup daha yüksek değişim gösterdi

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, 23,88 ile veteriner harcamaları ve 27,91 ile malzemeler oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, 138,11 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve 121,77 ile enerji ve yağlar oldu.

Alt gruplara göre Tarım-GFE yıllık değişim oranı (), Şubat 2022

Aylık Tarım-GFE’ye göre 8 alt grup daha düşük, 3 alt grup daha yüksek değişim gösterdi



Aylık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, 3,62 ile makine bakım masrafları ve 5,50 ile diğer mal ve hizmetler oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, 32,75 ile tarımsal ilaçlar ve 31,15 ile hayvan yemi oldu. Bir önceki aya göre gübre ve toprak geliştiriciler 0,41 ve veteriner harcamaları 0,21 azalış gösterdi.

Alt gruplara göre Tarım-GFE aylık değişim oranı (), Şubat 2022

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı