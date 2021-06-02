Tarsus’un Geleceği Ekrem Bilgi’ye Emanet

Tarsus’un Geleceği Ekrem Bilgi’ye Emanet

 Gelecek Partisi Mersin Tarsus İlçe Başkanlığına bölgenin sevilen isimlerinden Ekrem Bilgi atandı. Gelece
Ana Sayfa Gündem, Son Dakika 2 Haziran 2021 4 Görüntüleme

Tarsus’un Geleceği Ekrem Bilgi’ye Emanet

Tarsus’un Geleceği Ekrem Bilgi’ye Emanet

Gelecek Partisi Mersin Tarsus İlçe Başkanlığına bölgenin sevilen isimlerinden Ekrem Bilgi atandı.

Gelecek Partisi Tarsus İlçe Lideri Ekrem Bilgi’nin rozetini Gelecek Partisi Mersin Vilayet Lideri Hamit Karış taktı.

Tarsus İlçe Lideri Bilgi, misyona kendisini layık gören başta Gelecek Partisi Genel Lideri Ahmet Davutoğlu’na ve Vilayet Lideri Hamit Karış’a teşekkürlerini iletti.

Gelecek Partisi Mersin Vilayet Lideri Karış ise ilçe lideri Bilgi’ye misyonunda muvaffakiyetler dileyerek birlikte Mersin’de Tarsus’ta daha güçlü bir Gelecek kuracaklarını belirtti.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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