Tarzından ödün vermeyen babalara: HUAWEI Watch GT 2 Pro

Babalar Günü için listenin üst sıralarında yer almaya aday ikram seçeneklerinden HUAWEI WATCH GT 2 Pro güçlü yüzeyi, yüzlerce farklı saat kadranı ve değiştirilebilir kayışları sayesinde, en güçlü şartlarda ve en şık ortamlarda kullanılabiliyor.

Babalar Günü yaklaşırken, armağan seçenekleri de farklı bir kulvarda birbirleri ile yarışıyor. HUAWEI’nin bu özel gün için önerisi ise WATCH GT 2 Pro. Minimalist tasarımı ve sağlamlığı ile kullanıcıların daha fazlasını keşfetmesi için tasarlanan HUAWEI WATCH GT 2 Pro, dış yer sporlarında bile çizilmeye karşı güçlü safir cam saat kadranına sahip. Saat gövdesi ise hafif ve sağlam titanyumdan üretildi. Böylelikle bedelli babalarımız, en macera dolu seyahatlerde bile HUAWEI WATCH GT 2 Pro’yu inançla yanlarına alabilecekler.

HUAWEI WATCH GT 2 Pro’nun 200’den fazla saat yüzü ortasında biçimlerine uygun bir tane seçerek ve isterlerse kayışlarını rastgele bir saat kayışı ile değiştirerek en şık ortamlarda da kullanabiliyorlar. Bir adım daha ileri giderek HUAWEI Share OneHop Watch Face işlevi ile kullanıcıların fotoğraf galerilerinden imajları aktarmak için HUAWEI WATCH GT 2 Pro’larını akıllı telefonlarına dokundurarak saat yüzünü sahiden kişiselleştirmelerine imkan tanıyor.

Babanız ister spora yeni başlıyor ister performansını bir sonraki düzeye taşımak istiyor olsun, HUAWEI WATCH GT 2 Pro, 100’den fazla idman modu sunuyor. Spor modları, güvenliği sağlamak için sesli hatırlatıcılarla ortalama eforu, kalp atış suratını, kandaki oksijen doygunluğunu (Sp02) ve daha birçok parametreyi izliyor. HUAWEI WATCH GT 2 Pro’da, kullanıcısını motive etmek için rehberli bir hizmet sunan 10’dan fazla koşu kursu evvelce yüklenmiş olarak geliyor.

Babanız hangi sporu yaparsa yapsın, dış yer güvenlik rehberi her türlü açık alanla yüzleşmeye hazır olmalarını sağlar. Kullanıcılar gün doğumunu, gün batımını, ay evrelerini, gelgit vakitlerini ve şiddetli hava ihtarlarını takip edebilirler. Bu fonksiyonlar, bilhassa tabiat sporlarına meraklı babalarımız için kullanışlı bir tecrübe sunuyor.

HUAWEI WATCH GT 2 Pro, babanızın saati kolundan hiç çıkarmasına gerek kalmaması için 2 haftaya varan pil ömrü sunuyor. 5 dakikalık süratli şarj ile 10 saat daha kullanılabilen HUAWEI WATCH GT 2 Pro, birebir vakitte telefonların zıt şarj özelliğiyle kendi şarj aygıtına muhtaçlık duymadan da şarj olabiliyor.

Ne kadar oksijen aldığını ölçsün

Kan basıncı ve kalp atım suratının yanı sıra, oksijen satürasyonu, bilhassa hastane muayenelerinde yapılan birinci ölçümlerden biri. SpO2, kişinin kan sirkülasyonundaki oksijen düzeylerini temsil eder.

Sıhhat idaresi senaryolarında HUAWEI WATCH GT 2 Pro, 24 saatlik nabız izleme, dinlenme nabzı izleme, olağandışı kalp atışı bildirimleri, bilimsel uyku izleme, tüm gün gerilim izleme ve kan oksijen satürasyonu (SpO2) ölçümünü de destekliyor.

Profesyonel sıhhat takibi

HUAWEI WATCH GT 2 Pro kıymetli ölçüde geliştirilmiş sıhhat izleme yetenekleri sunuyor. Yenilenen HUAWEI TruSeen 4.0+ nabız izleme teknolojisi, daha hakikat okumalar sağlamak için 6’sı 1 ortada LED lens ve safir art cam ile bir ortaya geliyor. HUAWEI WATCH GT 2 Pro, rastgele bir spor yaparken gerçek vakitli kalp atış suratı izlemeyi de destekliyor. Böylelikle gerçek vakitli kalp atış suratını, antrenman kalp atış suratını, yüksek kalp atış suratı ihtarını, en yüksek oksijen alımını (VO2 Max), toparlanma müddetini ve daha birçok ölçümü kullanıcıya sunuyor.

HUAWEI Watch GT 2 Pro, 2.628 TL yerine 2.299TL fiyatı ve vade farksız 4 taksitle ödeme fırsatıyla Huawei Online Mağaza üzerinden satışa sunuluyor. Ayrıyeten HUAWEI Watch GT 2 Pro satın alan tüketiciler 1 TL karşılığında HUAWEI Akıllı Tartı 3 yahut HUAWEI Band 4 Pro eserlerden bir adedine sahip olabiliyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı