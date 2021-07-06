Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank büyük çaplı yatırım için GEBKİM’deydi

Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, Tataristanlı şirketlerin Türkiye’de gerçekleştirmeyi planladığı yatırım ve iş birliği projeleri için Türkiye’nin birinci ve tek kimya ihtisas OSB’si GEBKİM’i ziyaret etti. Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın eşlik ettiği OSB seyahatinde konuşan Cumhurbaşkanı Minnihanov, “Dünyanın birçok ülkesinde bulundum, pek çok sanayi bölgesini gezdim lakin Türkiye’deki üzere güzel işleyen OSB’lere rastlamadım. Bilhassa de GEBKİM’in imkanlarını ve yapısını çok beğendik. Türkiye’ye yatırım yapma niyetimiz var” sözlerini kullandı. Ziyaret kapsamında ayrıyeten Bakan Varank’ın temellerini attığı GEBKİM Anaokulu’nun da açılışı gerçekleştirildi.

Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, Tataristanlı şirketlerin Türkiye’de gerçekleştirmeyi planladığı yatırım ve iş birliği projeleri için Türkiye’nin birinci ve tek kimya ihtisas organize sanayi bölgesi, Kocaeli-Gebze Kimya İhtisas OSB’sini (GEBKİM) ziyaret etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın iştirakiyle gerçekleşen ziyarette ayrıyeten Bakan Varank’ın 8 ay evvel temellerini attığı GEBKİM Anaokulu’nun da açılışı yapıldı.

“TÜRKİYE’DEKİ ÜZERE UYGUN İŞLEYEN OSB’LERE RASTLAMADIM”

GEBKİM çeşidi sonrası yenilen yemekte bir konuşma gerçekleştiren Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, “Türkiye’ye her geldiğimizde bizi güya evimizdeymişiz üzere ağırlıyorlar. Burada kendimizi konutumuzda hissediyoruz. Dünyanın birçok ülkesinde bulundum, pek çok sanayi bölgesini gezdim lakin şunu söylemek zorundayım ki; Türkiye’deki üzere yeterli işleyen Organize Sanayi Bölgeleri’ne rastlamadım. Bilhassa de GEBKİM’in imkanlarını ve yapısını çok beğendik. Burada girişimcilere, iş adamlarına, emekçilere verdiğiniz takviyeyle herkes için hoş bir örneksiniz. Muvaffakiyetinizin arkasında iki neden görüyorum. Birincisi Türk Milleti, Türk Halkı, çok çalışkan, teşebbüsçü ve çok uğraşan bir halktır. İkincisi böylesine çalışkan ve teşebbüsçü bir halkı destekleyen hükümetiniz var. Teşebbüsçüler ve endüstriciler için gerekli tüm dayanaklar sağlanıyor” sözlerini kullandı.

“SİZİN ÇALIŞKANLIĞINIZI ÖRNEK ALIP, BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ”

Türkiye’nin, Tataristan’da gerçekleştirdiği yatırımlardan övgüyle bahseden Cumhurbaşkanı Minnihanov, “Türkiye’de birçok organize sanayi bölgesi gezdik, onların çalışma deneyimlerini biriktirdik. Türkiye’nin yardımlarıyla Tataristan’da pek çok Türk şirketi kendi yatırımlarını gerçekleştirdi. Artık bizim de Türkiye’ye yatırım yapma niyetimiz var. Sayın Bakanımızla görüştük, kendisi çok atılgan ve çalışkan biri, bizler çalışkan olarak tanınırız fakat burada görüyoruz ki sizler, bizden daha çok çaba gösteriyorsunuz. Bizde bu güzel niyeti minnettarlıkla kabul ediyoruz. Kâfi ki siz çalışın, bizler de sizin çalışkanlığınızı örnek alıp, sizlerle çalışacağız” formunda konuştu.

“SİZLERİ TÜRKİYE’YE YATIRIM YAPMAYA DAVET EDİYORUM”

GEBKİM İdare Konseyi Lideri Vefa İbrahim Aracı, “GEBKİM OSB’nin Tatar asıllı lideri olarak Tataristan Önderini ağırlamak bana çok büyük onur verdi. Sayın Cumhurbaşkanı ile Kazan’da bir ortaya geldiğimizde kendisini bana bir nasihatte bulunmuştu. Artık ben o nasihati dinliyorum ve bir Tatar olarak bize kucak açan hoş Türkiye’mize yatırım yapmaya davet ediyorum. İki başka ülkede yaşayan tıpkı milletin evladı olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sizleri Türkiye’ye, bilhassa GEBKİM’e yatırıma bekliyoruz” dedi.

ÜRETEN AİLELERİN ÇOCUKLARI EN UYGUN FORMDA YETİŞECEK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın temelini 8 ay evvel attığı GEBKİM Anaokulu, tekrar Bakan Varank’ın iştirakiyle düzenlenen merasimde hizmete açıldı. Üreten ailelerin çocuklarını en uygun halde yetiştirmek için açılan GEBKİM Anaokulu, tam gün 120 öğrenci, yarım gün 240 öğrenci kapasitesiyle sırf çalışan ailelere değil, bölgedeki ailelere de hizmet verecek. Altı sınıf ve dört atölyeden oluşan GEBKİM Anaokulu’nda, çocukların dünyayı keşfedeceği Montessori Sınıfı, sanatı deneyimleyecekleri Sanat Sınıfı, kış döneminde spor aktivitelerini gerçekleştirebilecekleri Jimnastik Sınıfı, kimyayı deneyimleyecekleri Kimya Sınıfı, Dünya kültürlerini öğrenecekleri Kültür Sınıfı, uzayın sonlarını keşfedecekleri Uzay Sınıfı, 70 farklı zeka oyununu oynayabilecekleri Zeka Oyunları Sınıfı, anadilde yabancı lisan öğretilecek Yabancı Lisan Sınıfı, masal dinleyebilecekleri, hayal güçlerini geliştirecekleri Masal Sınıfı ve en değerlisi Matematiği bir endişe ögesi olmaktan çıkaracak Matematik Sınıfı bulunuyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı