Tatil Bavulunuzda Fujifilm’in Rengarenk Instax Modellerine Yer Açın

Güneşin yeterlice ısıtmaya başladığı şu sıralar tatil hazırlıkları da gündeme gelmeye başladı. Sevdiklerimizle bir arada anılar biriktirdiğimiz, her anın tadını çıkarttığımız ve geriye dönüp baktığımızda tebessümle hatırlayacağımız anılar için yapmanız gereken tek şey tatil bavulunuzda Fujifilm’in rengarenk instax modellerinden Küçük LiPlay ile Küçük 11’e yer açmak.

Olağanlaşma sürecinin başlamasıyla tatil hazırlıkları da başladı. Tüm seyahat rezervasyonlarını yaptıktan sonra geriye sırf seyahat bavulunu hazırlamak kalıyor. Pekala, tatilinizi unutulmaz kılmak için neye gereksiniminiz var? Tatilde yaşayacağınız özel anların ölümsüzleştirilmesi için gereksiniminiz olan tek şey Fujifilm’in eğlenceli İnstax modelleri.

Fujifilm dizayncıları tarafından son teknolojiyle tasarlanan Instaxlar, vakti ölümsüzlüşetirmek için ülkü bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Şık dizaynlarıyla beğeni toplayan Instax’lar rengarenk modelleriyle yaz tatilinizi daha keyifli, daha unutulmaz bir hale getiriyor.

Ses ile imgeyi birleştiren teknoloji…

Instax Küçük LiPlay ile çektiğiniz yahut akıllı telefonunuzda bulunan fotoğrafları altı keyifli filtre ve 30 farklı çerçeve ekleyerek, anında karta basılı olarak alabilmenize imkan sağlıyor. Üstelik tüm fotoğrafları basma mecburiliği olmadan, dilediğiniz fotoğrafları bastırmanızı da mümkün kılan Instax serisinin en küçük ve hafif modeli olan Instax Küçük LiPlay’in özellikleri bunlarla da sonlu kalmıyor. Sahip olduğu mikrofon sayesinde 12 saniyelik ses kaydı almanızı sağlayan Instax Küçük LiPlay, keyifli anlarınızı yalnızca görüntülemekle kalmıyor fotoğraflarınıza hayat da veriyor.

Satış fiyatı: 1.949 TL

Tatil için Instax Miniler’in en yenisini tercih edin…

Instax’ın renkli dünyasının amiral gemisi olan Instax Küçük 11, öteki serilere göre otomatik pozlama ayarıyla farklılaşıyor. Objektifte yer alan ışık sensörü, ışığı otomatik algılayarak müdahaleye gerek duyulmaksızın çekim modunu kendisi belirliyor. Otomatik pozlamayla bir arada tatilde size düşen, fizikî şartları düşünmeden fotoğraf çekmenin tadını çıkarmak…

Satış fiyatı: 849 TL

Yazın tüm renklerini barındıran rengarenk Instax modelleri ile sevdiklerinizle geçirdiğiniz anlara hayat verebilirsiniz. Bir sonraki tatile çıkmadan evvel birbirinden hoş Instax makineler, Fujifilm Instax online satış noktalarında sizi bekliyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı