Tatil Hazırlıkları Başlasın: Logitech G’den yaz tatiline özel süper fırsat!

Oyun teknolojileri ve ekipmanlarının önder markası Logitech G, başta öğrenciler olmak üzere tüm oyun tutkunlarının yaz tatilinde bilgisayar başında yesyeni ekipmanlarla keyifli vakitler geçirmesi için yaz tatiline özel indirim sunuyor. Logitech G’nin “Tatil Hazırlıkları Başlasın” sloganıyla hazırladığı kampanya kapsamında, 18 Haziran – 4 Temmuz tarihleri ortasında G513 Clicky, G Pro X Headset, G305 Lightspeed Kablosuz Mouse’unda 35’e varan indirim fırsatı oyun severleri bekliyor. Kullanıcılar Logitech G’nin oyun tecrübesini mükemmelleştiren ekipmanlarına kampanya periyodu boyunca indirimli fiyatlarla seçili teknoloji mağazalarından ulaşılıyor.

Oyun tecrübesine harikalık katan: G305 LIGHTSPEED Kablosuz Mouse

Logitech G, LIGHTSPEED teknolojisine ve HERO sensöre sahip G305 LIGHTSPEED Kablosuz Oyun Mouse’u oyuncularla eksiksiz bir tecrübe sunuyor. Kablolu farelerden daha süratli bir oyun tecrübesi sunmak için Logitech G’nin özel LIGHTSPEED teknolojisini kullanan Logitech G305, ihtilal niteliğindeki HERO sensörü sayesinde yeni kuşak performans ve evvelki jenerasyon farelerden 10 kat daha fazla güç verimliliği sunuyor. Logitech G305’in kesim öncüsü HERO sensörü, kullanıcılarına en yüksek oyun performansını vaat ediyor. Hızlandırma ya da yumuşatma olmadan, inanılmaz hassaslık ve doğruluk sunan, yüksek güç verimliliğine sahip sensör, 12000 DPI’a kadar hassaslık ve 400 IPS hassasiyet bedeliyle öne çıkıyor. Eserde bulunan ultra süratli LIGHTSPEED kablosuz teknolojisi ise 1ms’lik gecikme oranıyla uçtan uca optimize kablosuz irtibat, yüksek rekabet için süratli reaksiyon müddeti, güvenilirlik ve kablolu mouselardan daha süratli bir performans sunuyor. Yüksek güç verimliliğine sahip HERO sensörünün uzun pil ömrü sayesinde, performans modunda 250 saate kadar oyun oynanabiliyor.

Sürat, performans ve konforun buluşma noktası: G513 Clicky Klavye

Logitech G513 Clicky Klavye yumuşak dokulu bilek takviyesi sayesinde oyun tecrübesine farklı bir konfor katıyor. Performans, kalite ve güvenilirlik sunan G513 Clicky, dokunsal geri bildirimli net tıklama sesiyle Logitech’in ödüllü klavye dizaynını bir üst düzeye çıkarıyor. Romer-G Clicky, arka arda süratli tuş vuruşları ve kesintisiz yarım basmalar için ülkü olmanın yanı sıra düzgün, akışkan bir tuş vuruşu sağlıyor. Parlak ve keskin bir aydınlatma sunan Romer-G tuşları, standart mekanik tuşlardan daha sağlam ve sağlam bir vuruş tecrübesi vaat ediyor. Hareketlere anında reaksiyon verebilmek için 45 g üzere düşük bir tuş basıncıyla kullanılabilen, 1,5 mm’lik tuş aralığına sahip olan klavye, rakiplerine oranla 25 daha süratli çalışıyor. İncelik, birinci sınıf tasarım ve yüksek dayanıklılık için uçaklarda kullanılan alüminyum 5052 gereciyle üretilen Logitech G513 Clicky, entegre USB ilişki noktası, uzun müddetli konforlu kullanım için yumuşak dokulu bilek takviyesi ile kullanıcılara harika bir oyun deneyimi vadediyor.

Espor oyuncularıyla birlikte tasarlanan: G Pro X Headset

G Pro X Headset en seçkin e-sporcularla birlikte tasarlanan inanılmaz bir konfor ve dayanıklılığı yüksek performanslı işitme ve konuşma teknolojileriyle birleştirerek, tüm kullanıcıların sesleri bir profesyonel üzere duyabilmesini ve tıpkı kalitede konuşabilmesini sağlıyor. Logitech G HUB gelişmiş oyun yazılımı kullanılarak aktifleştirilen Blue VO!CE, pak ve profesyonel ses bağlantısı sağlayan gerçek vakitli bir mikrofon tesiri yaratıyor. Oyuncular bu sayede seslerini ferdî tercihlerine nazaran ayarlayabiliyor, böylelikle ekip arkadaşları seslerini daha uygun duyabiliyor ya da profesyonel bir yayıncı üzere ses çıkarabiliyorlar. Alışılmışın dışında, oyuncular Blue VO!CE ile entegre kayıt ve oynatma fonksiyonunu, seslerinin eşsiz rengi ve tınısına en uygun opsiyonu görecekleri evvelce belirlenmiş bir filtre profilini süratlice seçmek için kullanabiliyor. Blue VO!CE’in gelişmiş modu, daha üst düzey bir ferdileştirme seviyesi ile ilgilenen oyunculara ses geliştirmeleri için profesyonel efektler de sunuyor. G Pro X Headset profesyonellere sıkı idman ve oyun süreçlerinde yardımcı olmak için, saatlerce takılabilecek derecede konforlu, tıpkı vakitte da inanılmaz derecede sağlam tasarlandı. G Pro X Headset ekstradan kadife kaplı kulak yastığı seti yer alıyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı