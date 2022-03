Tatil kampanyasının kazananları belli oldu

Bu yıl ki sevgililer günü kapsamında düzenlenen tatil kampanyasının çekilişi alışverişin, sanatın ve aile boyu eğlencenin Ataşehir’deki buluşma noktası Metropol İstanbul’da noter huzurunda belirlendi. Türkiye’nin yedi farklı bölgesinin en popüler destinasyonlarında konaklama fırsatı sunan kampanyanın şanslı yedi kişisi, çift kişilik tatilin sahibi oldu.

Türkiye’nin tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle öne çıkan ve yedi farklı bölgesini kapsayan muhteşem tatil kampanyasının kazananları Metropol İstanbul’da noter huzurunda gerçekleşen çekilişle açıklandı. Kıbrıs, Karadeniz, Gap, Doğu Anadolu ve Ege Akdeniz turlarının da yer aldığı dört mevsim tatil konseptini başarıyla yansıtan kampanya, Metropol İstanbul’un seçkin mağazalarında kampanya tarihleri arasında toplamda 500 TL ve üzeri alışveriş yapan tüm ziyaretçilerin katılımıyla gerçekleşmişti. Kampanyanın kazananları Milli Piyango çekilişiyle noter huzurunda 09 Mart Çarşamba günü saat 13.00’de Metropol İstanbul’da belirlendi. Türkiye’nin en popüler turistik tatil bölgelerinin yer aldığı muhteşem kampanyanın kazananları, çift kişilik tatil ödülünün tadını çıkarmak üzere ödüllerine kavuştu.

