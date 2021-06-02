Tatil Sezonu ile Beraber Kedi ve Köpek Otellerine Büyük İlgi

Türkiye’nin en büyük online hizmet platformu Armut.com, yazın gelmesiyle birlikte yükselişe geçen pet servislerindeki talepleri inceledi. Son devirde kedi ve köpek oteli pansiyonlarındaki taleplerin arttığı gözlenirken, pet kuaförü taleplerinde ve kedi bakımı hizmetlerinde artış yaşandığı dikkat çekti.

Havaların güzelleşmesiyle birlikte evcil hayvanına bakım yaptırmak isteyen yahut tatile giderken kedi ve köpeğine uygun pansiyon almak isteyenlerin sayısı arttı. Türkiye’nin en büyük online hizmet platformu Armut.com, pet hizmetlerinde yaşanan hareketliliği inceledi. Mayıs ayında, Nisan ayına oranla Kedi Otel Pansiyonu taleplerinde 66, Köpek Oteli Pansiyonunda ise 30 oranında artış görüldü. Pet Kuaförü servisinde talepler 45 artarken, kedisine bakım yaptıranların oranında 23’lük birartış yaşandı. Bu yılın birinci beş ayı ile pandeminin karar sürdüğü 2020 yılının birinci 5 ayı karşılaştırıldığında ise, tüm pet servislerinde 128’lik bir talep artışı görüldü.

Pet kuaföründe en çok kedilerin bakımı yaptırılıyor

Armut.com’un yaptığı incelemeye nazaran, bu yıl pet kuaförü hizmeti için gelen taleplerin 60’tan fazlasının kediler için gerçekleştiği görüldü. Kedi severler, kedisine en çok makine tıraşı yaptırırken, tercih ettikleri öteki hizmetler ise; tırnak bölümü, banyo ve kulak paklığı oldu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı