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Ana Sayfa Ekonomi, Son Dakika 3 Temmuz 2021 14 Görüntüleme

Tatilciler şimdiden rezervasyon yapmaya başladı

Tatilciler şimdiden rezervasyon yapmaya başladı
Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte Turizm bölümü de alınan rezervasyonlarla adeta canlandı. Uzun yıllar kesimde başarılı bir biçimde yerlerini alan ve istikrarlı yükselişlerini sürat kesmeden sürdüren Platin Tour Turizm’in başarılı isimleri Aygün Aydın ve Harun Şahin, şu sıralar kesimle ilgili yaşanan canlılığın ise kendilerine olumlu bir formda yansıdığını da kelamlarına eklediler.
Aydın ve Şahin, “Güzel bir canlılık yaşıyoruz, bayram tatilinin de yaklaşması ile birlikte tatilciler de şimdiden rezervasyon yapmaya başladı. Biz de grubumuzla birlikte verdiğimiz hizmet konusunda müşterilerimize elimizden gelenin en düzgününü ve en ekonomik olanını sunuyoruz, sunmaya da devam edeceğiz, ayrıyeten müşteri memnuniyeti ise birinci önceliğimiz” dediler.
Aydın ve Şahin, “Aynı vakitte Platin Tour Turizm olarak birçok yol arkadaşımız ile de bölümden edindiğimiz deneyimler konusunda birbirimize her fırsatta dayanak oluyoruz” diye konuştular.
Türkiye’nin dört bir yanına düzenledikleri birbirinden hoş yurtiçi tiplerle da gördükleri ilgiden ziyadesiyle memnun olduklarını kelamlarında lisana getiren Aygün Aydın ve Harun Şahin‘in gayeleri ise kesimde kalıcı olmak…

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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