Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı
Hak kullanımıHak kullanımı bildirimi yapıldı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya nazaran, 23.06.
Tatilciler şimdiden rezervasyon yapmaya başladı
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