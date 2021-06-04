Tatilde alınabilecek COVID-19 önlemleri

2021 yaz mevsimini de 2020 yılında olduğu üzere COVID-19 pandemisi ile geçecek. Yaz periyodunda insanların tatile çıktığını lakin COVID-19’un tatile çıkmadığını hatırlatan Anadolu Sıhhat Merkezi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, “Yaz tatilimiz boyunca kalabalık ortamlardan uzak durmaya, kendimizi ve sevdiklerimizi COVID-19’dan müdafaaya devam etmeliyiz. COVID-19’dan korunma planımız yoksa, tatil planımız da eksik demektir” açıklamasında bulundu.

Kısıtlamalarla geçen bir kış mevsiminin akabinde tatil periyodu başladı. Tatilde tedbir alınmış, güvenilebilecek yerlerde konaklamanın kuşkusuz hayati ehemmiyet taşıdığının altını çizen Anadolu Sıhhat Merkezi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, “Bu yaz da geçtiğimiz yıl olduğu üzere konaklama için yazlık konut, karavan, çadır, yayla ve tekne üzere alternatifleri tercih edilebilir. Mümkün olduğunca kalabalık ortamlardan kaçınmaya devam edilmeli” hatırlatmasında bulundu.

Virüs deniz ve havuzdan bulaşmaz

Yaz aylarının gelmesiyle deniz ya da havuza girmenin riskli olup olmadığı konusunun merak edildiğini söyleyen Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, “Unutulmamalı ki virüs, hakikat oranda klorlanmış havuz suyuna ya da denize girmekle bulaşmaz. Lakin sudan çıktıktan sonra güneşlenirken toplumsal araya dikkat etmeli, şahsa özel havlular kullanılmalıdır. Ayrıyeten kullanacağınız şezlongların da temizlendiğinden emin olunmalı. Ortak kullanılan alanlara temas ettikten sonra eller maskeye, yüze, ağız ve burna değdirilmemeli, kesinlikle yıkanmalı” dedi.

Uçak yahut otobüste maskeyi çıkarmayın

Uçak yahut otobüs seyahatlerinde maskelerin katiyetle çıkarılmaması ve kurallara uygun olarak maskenin takılması gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. Elif Hakko, “Kalabalık alanlarda kapı kollarına dokunduktan sonra ellerinizi kesinlikle dezenfekte edin. Bekleme alanlarında toplumsal uzaklığa dikkat edin. Koltuğa oturduğunuzda oturduğunuz koltuğun kol kısımları ve masayı dezenfekte edin. Eli temizlemeden maskeye yahut yüze temastan kaçının. Yanınızda yedek maske bulundurun. Çocuklarınızı virüs konusunda bilgilendirin; onlara hijyen kurallarını ve gerçek maske kullanımını anlatın. En kıymetlisi örnek olun” açıklamasında bulundu.

COVID-19’a karşı kendinize yapacağınız 9 yeterlilik

Yaz tatilinde de bağışıklık sisteminin önemsenmesi gerektiğini vurgulayan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, COVID-19’a karşı daha güçlü bir bağışıklık için 9 teklifte bulundu:

Beden direnciniz için sağlıklı beslenin.

Şeker ve karbonhidrat tüketiminize dikkat edin. Unutmayın ki, sofra şekeri ve şekerle yapılan yiyecekler, muhtaçlığımız olmadığı üzere bağışıklık sistemimizi de baskılıyor.

Uykunuza dikkat edin.

Uyku kalitesi ve müddeti, âlâ çalışan bir bağışıklık sistemi için çok değerli. Bunun için de erişkinlerin günde en az 7 saat, çocukların ise 12 saat uyumaları uygundur.

Antrenman yapın.

Yapılan bilimsel çalışmalara nazaran sistemli yapılan orta şiddetteki idmanlar bedendeki antikor oranını artırıyor. Bu nedenle yürüyüş ve meskende yapılacak kolay antrenmanlarla bağışıklık sisteminizi destekleyin.

Bol su tüketin.

Bu, bedendeki toksinlerden arınmak ve metabolizmayı canlandırmak için değerli.

Mevsimlere dikkat edin.

Mevsim değişikliklerinde görülen üşütme, soğuk algınlığı üzere rahatsızlıklardan korunun. Geceleri cam açık yatmamaya ihtimam gösterin.

Maskenizi sık sık değiştirin.

Maskeniz kirlendiğinde ve nemlendiğinde yenisiyle değiştirmeye ihtimam gösterin.

Durumu kabullenin ve kendinize vakit ayırın.

Durumun düzelmesini beklemek telaş düzeyinizi artırabilir; onun yerine mevcut durumu kabullenip şu an yapmanız gerekenlere odaklanmanız daha sağlıklıdır. Konutta olduğunuz müddetlerde kendinize vakit ayırın.

Nefes antrenmanları yapın.

COVID-19’a karşı en değerli uğraş bölgesi teneffüs yolları ve akciğerler. Nefes eğersizleri, hastalık sebebiyle oluşan nefes darlığı semptomunun azaltılmasına ve korkuyu azaltmaya takviye olur.

Sigara içmeyin.

Sigara, akciğerleri amaç alan COVID-19’un akciğerlerde tutunmasını kolaylaştırdığı için bilhassa pandemi periyodunda tütün kullanımından uzak durun.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı